scorecardresearch
 

Feedback

अशनूर कौर के पीछे बाल्टी लेकर दौड़े मृदुल तिवारी, फेंका पानी-भिगोया बेड, भड़के अभिषेक बजाज, टूटेगी दोस्ती?

बिग बॉस में मृदुल तिवारी और अशनूर कौर के बीच मस्ती से शुरू हुई वॉटर फाइट ने नए ड्रामे को जन्म दिया है. फन में मृदुल ने अशनूर का बेड गीला कर दिया. जिसके बाद अभिषेक का पारा हाई हो जाता है. उन्होंने अपनी खास दोस्त अशनूर कौर के लिए स्टैंड लिया.

Advertisement
X
मृदुल-अभिषेक बजाज में हुई बहस (Photo: Instagram @themridul_)
मृदुल-अभिषेक बजाज में हुई बहस (Photo: Instagram @themridul_)

बिग बॉस सीजन 19 में हंगामा जोरों पर है. लड़ाई-झगड़ों के बीच मस्ती भी देखने को मिल रही है. अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कैसे मृदुल तिवारी और अशनूर कौर के बीच का क्यूट सा फन बैंटर इंटेंस ड्रामे में तब्दील हो गया. दोनों के बीच वॉटर फाइट देखने को मिलेगी.

अशनूर-मृदुल की मस्ती लड़ाई में हुई तब्दील

प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि मृदुल एक्ट्रेस को चैलेंज करते हुए कहते हैं अगर अशनूर मुझे पूल में धक्का देती तो... फिर अशनूर ने कहा कि उन्हें चैलेंज ना करें. इसके बाद अशनूर जाती हैं और मृदुल को पूल में धक्का देती हैं. मृदुल इसे स्पोर्टिंगली लेते हैं. बाकी घरवाले मृदुल को चार्ज करते हुए इसका बदला लेने को कहते हैं. इसके बाद मृदुल अशनूर पर कभी गार्डन एरिया में तो कभी वॉशरूम मे ंपानी फेंकते हैं. यूट्यूबर अशनूर के पीछे बाल्टी लेकर दौड़ते हुए दिखे. वो एक्ट्रेस से कहते हैं- ये सब अभी बस शुरू हुआ है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

सम्बंधित ख़बरें

bigg boss 19 farhana bhatt
पहले हफ्ते हुई थीं बाहर, अब 'शेरनी' बन अपने कंधों पर पूरा शो चला रहीं फरहाना 
Bigg Boss 19 wildcard Malti Chahar wants Ashnoor, Abhishek and Farhhana out
फेक है बसीर-नेहल का रोमांस? क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन ने किया एक्सपोज 
Tanya Mittal Bigg boss 19
एडल्ट टॉय बेचती हैं तान्या मित्तल! पवन सिंह के हाथ लगा नया शो 
nehal baseer ali gets cosy
बसीर की गोद में लेटीं नेहल, कैमरे पर हुईं कोजी, कैसा है घरवालों का रिएक्शन? 
Tanya Mittal Bigg boss 19
तान्या के झूठ का मालती ने किया पर्दाफाश? घरवालों के सामने खोली पोल 

मृदुल-अशनूर की वॉटर फाइट

मृदुल वॉशरूम में एक्ट्रेस पर पानी डालकर उन्हें भिगा देते हैं. ये देखकर अभिषेक बजाज का पारा हाई हो जाता है. वो कहते हैं इतना नहीं चलेगा. मृदुल यहीं नहीं रुके. वो अशनूर के बेड पर पानी फेंक देते हैं. घरवाले उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं. लेकिन मृदुल ने किसी की नहीं सुनी. वो कहते हैं- कोई गलत नहीं है. इसे (अशनूर) पता चलना चाहिए.

Advertisement

मृदुल पर भड़के अभिषेक

मृदुल की ये हरकत देख उनके दोस्त अभिषेक, अशनूर नाराज हो जाते हैं. अशनूर ने यूट्यूबर से कहा कि वो उनके बेड तक नहीं गई थीं. ये फनी नहीं है. अभिषेक भी मृदुल के एक्शन को कॉलआउट करते हैं. अभिषेक ने मृदुल से पूछा- किसी लड़की के बेड पर पानी फेंकना, उसके कपड़े भिगाना गलत नहीं है? अब वो कहां पर सोएगी? लेकिन मृदुल को अपनी गलती नजर नहीं आई. लाफ्टर से फाइट तक का ये किस्सा क्या मृदुल की अशनूर और अभिषेक संग दोस्ती में खटास पैदा करेगा? इसका जवाब फैंस को आने वाले एपिसोड्स में मिल जाएगा.

तान्या-नेहल में लड़ाई

दूसरी तरफ, शो में तान्या की फरहाना भट्ट संग दोस्ती को लेकर भी मुद्दा बना. तान्या के दोस्तों ने उनपर सवाल उठाए. इस गहमागहमी में तान्या ने नेहल पर अपनी भड़ास निकाली, उन्हें फटकार लगाते हुए तान्या नजर आईं. शो में हर ओर धमाका हो रहा है. देखना होगा इस वीकेंड किसकी क्लास लगती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement