मिर्जापुर 2: टूट रहा दर्शकों के सब्र का बांध, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #Mirzapur2

अमेजन प्राइम की चर्चित वेब सीरीज मिर्जापुर का प्रीमियर 23 अक्टूबर को होने जा रहा है. इस ब्लॉकबस्टर सीरीज का फैन्स पिछले काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे लेकिन अब जब इसके रिलीज होनें में बस कुछ घंटे ही रह गए हैं तो फैन्स का एक्साइटमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है. सोशल मीडिया पर मिर्जापुर2 ट्रेंड कर रहा है और लोग ढेरों मीम्स शेयर कर रहे हैं.

इन मीम्स में मिर्जापुर के सीन्स और तमाम अन्य बॉलीवुड फिल्मों के सीन्स का इस्तेमाल करके जोक बनाए गए हैं. एक मीम में पब्लिक के इंतजार पर पंकज त्रिपाठी के एक डायलॉग को जोड़कर जोक बनाया गया है वहीं एक अन्य मीम में बाहुबली के एक सीन का इस्तेमाल करके सीरीज के लिए दर्शकों के एक्साइटमेंट को दिखाने की कोशिश की है. यहां पर हम आपके लिए ऐसे ही कुछ मीम्स शेयर कर रहे हैं.

देखें: आजतक LIVE TV

मिर्जापुर 2 का ट्रेलर काफी पहले ही रिलीज किया जा चुका है जिसका रिस्पॉन्स जबरदस्त रहा था अब देखना ये होगा कि फिल्म के दूसरे सीजन को देखने के बाद दर्शकों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है. जाहिर तौर पर क्योंकि पहला सीजन दमदार था इसलिए उससे इसकी तुलना की जाएगी लेकिन फैन्स और क्रिटिक की कसौटी पर ये कैसा रहता है इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा.

Just 1 day to go for #Mirzapur2

fans who were waiting for approax 2 years for Season 2: pic.twitter.com/QffavMpkuo — Aman Kumar (@ve_no_mo_us17) October 22, 2020

#Mirzapur2

When you owns Amazon Prime Account



Your friends :- pic.twitter.com/xdkh7Y93W2 — sᴀʀᴅᴀʀ ᴋʜᴀɴ -विधायक जी को कुटने वाले🙏 (@gyan__chooo) October 21, 2020

क्या होगी इस सीजन की कहानी?

पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, रसिका दुग्गल और श्वेता त्रिपाठी स्टारर इस सीरीज के दूसरे सीजन में अब अली फजल यानि गुड्डू पंडित का बदला दिखाया जाएगा. पिछले सीजन के अंत में दिव्येंदु शर्मा यानि मुन्ना भईया ने गुड्डू की पत्नी स्वीटी और गुड्डू के भाई बबलू की हत्या कर दी थी. जिसका बदला इस सीजन में दिखाया जाएगा.

ये भी पढ़ें-