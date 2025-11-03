scorecardresearch
 

Feedback

क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन संग रिश्ते में हैं अमाल मलिक? मालती ने कैमरे पर किया एक्सपोज, हुआ बवाल

क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने अमाल मलिक को लेकर बड़ा खुलासा किया है. मालती ने शो में बताया है कि वो और अमाल पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं. इस खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

Advertisement
X
मालती ने खोली अमाल की पोल (Photo: Instagram @maltichahar)
मालती ने खोली अमाल की पोल (Photo: Instagram @maltichahar)

बिग बॉस 19 जैसे ही अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से घरवालों के चेहरे के मास्क भी उतर रहे हैं. अब शो की वाल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर ने अमाल मलिक को कैमरे पर एक्सपोज कर दिया है. अमाल और मालती शो में आने से पहले करीबी दोस्त रह चुके हैं. इस सच को दोनों ने अब तक छिपाकर रखा था, जो अब सबके सामने आ चुका है.

मालती ने खोली अमाल की पोल

शो के लेटेस्ट प्रोमो में मालती चाहर अपने खास दोस्त अमाल मलिक को सबके सामने एक्सपोज करती दिखीं. प्रोमो में देख सकते हैं कि मालती के दावों के बाद अमाल मलिक बोले- मालती जी मंडली बैठाकर फिर हमारी बातें कर रही हो. तुम दुनिया को दिखाना चाहती हो कि मैं बेवकूफ हूं. 

सम्बंधित ख़बरें

amaal mallik strugle
करोड़ों के कर्ज में डूबा था परिवार, बिग बॉस में छलका अमाल का दर्द 
Tanya Mittal For Amaal Mallik
अमाल के प्यार में तान्या? बयां की फीलिंग्स, कहा- सेटल होना है 
Hina khan On Bigg boss 19
तान्या ने अशनूर को किया बॉडीशेम, सलमान ने फटकारा, हिना ने कहा 'थैंक्यू' 
Shahrukh Khan King
हॉलीवुड फिल्म के हीरो जैसा शाहरुख का लुक! पिता बनने को बेकरार ये एक्टर 
bigg boss19 ashnoor kaur
'ये घटिया हरकत', अशनूर को बॉडीशेम करने से नाराज एक्टर, तान्या को फटकारा 

फिर तान्या ने बताया कि अमाल ने उनसे कहा कि वो बाहर मालती से 5 मिनट के लिए पहले मिल चुके हैं. इस बात पर मालती चुप नहीं रहीं. उन्होंने कहा- अमाल ने मुझे बैठाकर 4 गाने सुनाए थे. वो 5 मिनट में कैसे हो सकते हैं. 

अमाल की बातों से नाराज मालती ने सिंगर से कहा- बोलूं मैं क्या पूरा? मेरे पापा तक को पता है कि हम कब मिले, कहां मिले और क्या है? तू कैमरे पर कैसे झूठ बोल सकता है. मैं 2 मिनट में साबित कर सकती हूं. 

Advertisement

अमाल इसपर मालती से बोले- हम 10 मिनट के लिए मिले थे...मगर मालती चिल्लाते हुए बोलीं- हम किसी पार्टी में नहीं मिले थे. ये नैरेटिव मैंने ही बताया था. हम लोगों ने ही डिसाइड किया था. चुप रह तू अभी.

 

घरवालों को था मालती-अमाल पर शक

मालती की इन बातों पर अमाल ने उनसे कहा कि वो कैमरे पर उनकी बेइज्जती न करें. अमाल और मालती की बातों से इतना तो साफ हो गया है कि दोनों शो से पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं. मगर उन्होंने अब तक अपने रिश्ते को शो में छिपाकर रखा था, जो अब सबके सामने आ चुका है. 

बता दें कि फरहाना भट्ट को पहले ही मालती और अमाल के रिश्ते पर शक हो गया था, क्योंकि मालती ने जबसे बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है. तभी से वो अमाल मलिक के सबसे ज्यादा क्लोज नजर आ रही हैं. अमाल के कपड़े भी मालती पहनती रहती हैं. उनका हेयरबैंड, चश्मा भी यूज कर लेती हैं. अमाल भी मालती को लेकर केयरिंग दिखते हैं.

मालती के लिए अमाल का सॉफ्ट बिहेवियर देखकर फरहाना एक दफा शो में कहती दिखी थीं कि अमाल का मालती के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है. मगर किसी को ये नहीं पता था कि दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं. अब दोनों के बीच डेटिंग चली या फिर उनका रिश्ता दोस्ती का था. ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement