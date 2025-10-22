scorecardresearch
 

Feedback

Bigg Boss 19: फेक है बसीर-नेहल का रोमांस? क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन ने किया एक्सपोज, क्यों रोईं नीलम?

बसीर अली और नेहल का नया-नया रोमांस बिग बॉस हाउस में गॉसिप का चटपटा टॉपिक बना हुआ है. दोनों की बढ़ती नजदीकियां घरवालों को फेक लग रही हैं. घरवालों का मानना है कि शो में फुटेज के लिए दोनों प्यार का ढोंग कर रहे हैं.

Advertisement
X
नेहल और बसीर पर मालती चाहर का वार (Photo: Instagram @Colors TV)
नेहल और बसीर पर मालती चाहर का वार (Photo: Instagram @Colors TV)

Bigg Boss 19: बिग बॉस के घर में हर दिन कंटेस्टेंट्स के बीच के रिश्ते बदलते हैं. अब एक बार फिर घर में घमासान मच गया है. खाना बनाने को लेकर फरहाना और भोजपुरी हसीना नीलम गिरी के बीच तगड़ी लड़ाई हो गई. नीलम गुस्से में फरहाना पर चिल्लाती दिखीं और उन्हें खरी-खोटी भी सुनाई.

फरहाना पर भड़कीं नीलम

दरअसल, नीलम किचन में खाना बना रही होती हैं. इसी दौरान कुनिका और फरहाना के बीच बहसबाजी हो जाती है. फरहाना तंज कसते हुए कहती हैं- कुनिका जी कौन हैं...अपनी ताल पर किचन वालों को नचाइए और खुद भी नाचिए. 

सम्बंधित ख़बरें

Tanya Mittal Bigg boss 19
एडल्ट टॉय बेचती हैं तान्या मित्तल! पवन सिंह के हाथ लगा नया शो 
nehal baseer ali gets cosy
बसीर की गोद में लेटीं नेहल, कैमरे पर हुईं कोजी, कैसा है घरवालों का रिएक्शन? 
Tanya Mittal Bigg boss 19
तान्या के झूठ का मालती ने किया पर्दाफाश? घरवालों के सामने खोली पोल 
farrhana bhatt fight with malti chahar
BB में कैटफाइट, क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन संग भिड़ीं फरहाना, बोलीं- तुझे कोई...  
Amaal mallik aunt targets Farrhana bhatt
'फरहाना बुरी है' कश्मीरी एक्ट्रेस के खिलाफ अमाल के परिवार के तीखे बोल 

फरहाना की बात ये बात नीलम को चुभ जाती है, वो चिल्लाते हुए कहती हैं- मैं खाना बना रही हूं या फिर नाच रही हूं. तुझे ज्यादा दिखाई देता है? फरहाना इसपर कहती हैं- नाचना बुरी बात थोड़ी है. मगर नीलम गुस्से से आगबबूला हो जाती हैं. वो चिल्लाते हुए कहती हैं- मैं नहीं बनाऊंगी अब खाना. अब मुझे नहीं करना किचन का कुछ काम. 

नीलम इतना ज्यादा ट्रिगर हो जाती हैं कि वो रोने लगती हैं और भड़कते हुए फरहाना से कहती हैं- तेरे अंदर तो दिल ही नहीं है...तू तो औरत ही नहीं है. देखते ही देखते फरहाना और नीलम की लड़ाई काफी इंटेंस हो गई. नीलम ने गुस्से में फरहाना को कई भद्दी बातें बोलीं. अब इसपर सलमान खान का क्या रिएक्शन होगा? ये वीकेंड का वार पर पता चलेगा. 

Advertisement

 

मालती ने लगाई नेहल-बसीर की क्लास

वहीं, दूसरी ओर मालती चाहर ने नेहल और बसीर की लव स्टोरी को एक्सपोज कर दिया है. दरअसल, मालती, नेहल को बसीर की गर्लफ्रेंड बोल देती हैं. मगर इस बात से नेहल और बसीर ट्रिगर हो जाते हैं और कहते हैं कि वो दोनों गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड नहीं हैं. इसपर मालती पूछती दिखीं- तो फिर कौन हो. मगर नेहल ने कहा कि उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है. 

बसीर और नेहल मिलकर जब मालती पर चिल्लाते रहे तो वो भी चुप नहीं रहीं. मालती ने अभिषेक से कहा- ये दोनों (बसीर-नेहल) गले में हाथ डालकर हर वक्त लेटे रहते हैं और कह रहे हैं कि ये गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड नहीं हैं. मालती भी चिल्लाते हुए बोलीं- जो भी हो मुझे समझा दो, क्योंकि मैं भी इस घर में रहती हूं. 

बिग बॉस के घर का माहौल इस समय काफी बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है. वहीं, अचानक से नेहल और बसीर की बढ़ती नजदीकियां भी कई घरवालों को खटक रही हैं. घरवालों का मानना है कि दोनों शो के लिए फेक लव एंगल बना रहे हैं. अब सच क्या है ये तो वही बता सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement