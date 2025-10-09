क्रिकेटर की बहन मालती का बिग बॉस में हंगामा, किचन ड्यूटी करने से इनकार, भड़के कंटेस्टेंट्स

बिग बॉस 19 में स्टार क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती ने बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ली है. उन्हें घर में आए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, वो कंटेस्टेंट्स की आंखों में चुभने लगी हैं. मालती शो में आकर तान्या मित्तल, मृदुल तिवारी, फरहाना भट्ट संग लड़ चुकी हैं. ज्यादातर घरवाले उनके नखरों से परेशान हैं. आने वाले एपिसोड में मालती के हाउस ड्यूटी ना करने पर बड़ा हंगामा होगा.

मालती चाहर को आया गुस्सा

प्रोमो में दिखाया गया है कैसे मालती किचन का काम कर इरिटेट हो चुकी हैं. वो आटा गूथ रही हैं. तभी वो कैप्टन फरहाना को कहती हैं कि मुझसे नहीं होगा. नेहल और कुनिका सदानंद भी मालती को समझाती हैं कि उन्हें घर का काम करना पड़ेगा. सबकी बातें सुनकर मालती चिढ़ जाती हैं. वो चिल्लाते हुए घरवालों को कहती हैं कि टास्क के बाद काम करेंगी. गौरव खन्ना भी मालती की इस हरकत से चिढ़ जाते हैं.

एक्ट्रेस गौरव संग बदतमीजी करती हैं. शहबाज इस पूरे मैटर में मालती को सपोर्ट करते दिखे. इससे गौरव चिढ़ जाते हैं और उनकी शहबाज से बहस होने लगती है.

मालती-मृदुल में हुई लड़ाई

मालती का ऐसा बर्ताव देख कई घरवाले चिढ़ गए हैं. मृदुल जो कि अभी तक मालती को बहन बोलते थे, वो भी उनपर नाराज हुए. दोनों के बीच तू तू-मैं मैं हुई. मालती से भिड़ते हुए मृदुल को शो में पहली बार एग्रेसिव होते देखा गया है. वो एक्ट्रेस पर चिल्लाते हुए कहते हैं- भूत बना दूंगा 1 मिनट में. तेरे जैसे 50 पागल बेच दूंगा 1 मिनट में. मृदुल-मालती की इस लड़ाई का वीडियो बिग बॉस फैंस के बीच छाया हुआ है. फाइनली मृदुल को शो में स्टैंड लेता देख ऑडियंस को खुशी हुई है.

सलमान खान के शो को डेढ़ महीना हो चुका है. अब कई कंस्टेंट्स के रंग दिखने लगे हैं. गौरव खन्ना और मृदुल का गेम इस वीक सुधरा है. आने वाले एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क होगा. जहां घरवालों को फिजीकल होते दिखाया जाएगा. मालती की यहां पर फरहाना संग फाइट हुई. नेहल और नीलम के बीच कहासुनी हुई. बीते दो हफ्तों से फरहाना घर की कैप्टन हैं. देखना होगा इस वीक नया कैप्टन कौन बनता है.



