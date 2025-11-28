वाइल्ड कार्ड बनकर की एंट्री, बिग बॉस में छाई क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन, जीत पाएंगी शो?

मालती चाहर, एक ऐसा नाम जिन्हें बिग बॉस 19 में आने से पहले कम लोग जानते थे. लेकिन आज वो इंटरनेट पर छाई हुई हैं. भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन को बिग बॉस ने स्टार बना दिया है. अब वो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. टीम इंडिया के स्टार प्लेयर उन्हें शो जिताने की फैंस से अपील कर रहे हैं.

बिग बॉस में छाईं मालती

बिग बॉस में आकर शो की हाईलाइट बनना आसान नहीं होता. ऐसे में वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी के लिए स्पेस क्रिएट करना और भी मुश्किल होता है. मालती ने घर में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री की थी. पहले ही हफ्ते से मालती ने घरवालों की नाक में दम किया हुआ है. शुरुआत में उनका निशाना तान्या मित्तल, गौरव खन्ना थे. तान्या को एक्सपोज करने में मालती ने पूरा जोर लगाया. आजकल वो फरहाना भट्ट के पीछे पड़ी हैं. मालती का लड़ाई के बीच से वॉकआउट करना हो, अमाल के लिए तान्या से भिड़ना, सिंगर के कपड़े पहनकर टशन मारना या फिर प्रणित मोरे संग नजदीकियां बढ़ना... तान्या ने शो में आकर तड़का लगाया है. उन्होंने शो में अपनी पर्सनैलिटी के हर शेड को दिखाया है. फरहाना संग उनका टशन लोगों को काफी पसंद आ रहा है. मालती को बैलेंस होकर और अपनी मर्यादा में रहकर लड़ना आता है.

टीम इंडिया का मालती को सपोर्ट

वो टॉप 8 में पहुंच गई हैं, लेकिन क्या मालती शो भी जीत सकती हैं? अमाल मलिक, गौरव खन्ना जैसे तगड़े फैंडम वाले सेलेब्रिटीज के बीच मालती का जीतना मुश्किल लगता है. हालांकि वो टॉप 5 में अपनी जगह बना सकती हैं. मालती के लिए कई क्रिकेटर्स ने वोट अपील की है. सुरेश रैना, अंबानी रायडू, तिलक वर्मा, अर्षदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर जैसे टीम इंडिया के स्टार प्लेयर्स ने मालती को सपोर्ट किया है. उन्होंने फैंस से मालती को वोट कर बिग बॉस जिताने की अपील की है. मालती चाहर को इंडियन क्रिकेट टीम का सपोर्ट मिलना गेम में उनकी पोजिशनिंग को बदल सकता है. दीपक चाहर भी बहन के लिए लगातार पोस्ट कर रहे हैं.

फैमिली वीक में दीपक ने मालती को अहम सुझाव दिए ताकि उनका गेम बेहतर हो सके. मालती से कहा कि वो लड़ाई के बीच वॉकआउट ना करें. तबसे मालती ने अपने गेम को सुधारा है. वो वॉकआउट नहीं कर रही हैं. डटकर फरहाना, शहबाज और बाकियों की बातों का जवाब दे रही हैं. मालती भले ही शो ना जीते, लेकिन इतना तो तय है इस रियलिटी शो ने उनके करियर को जबरदस्त माइलेज दी है. शो से निकलने के बाद उनकी जर्नी ब्राइट नजर आती है. आपको कैसा लगता है मालती का गेम?

---- समाप्त ----