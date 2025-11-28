scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वाइल्ड कार्ड बनकर की एंट्री, बिग बॉस में छाई क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन, जीत पाएंगी शो?

मालती चाहर का रियलिटी शो बिग बॉस में सफर धमाकेदार रहा है. टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ी उन्हें जीत के लिए सपोर्ट कर रहे हैं. शो का फिनाले बस चंद दिनों दूर है. मालती ने शो में अपनी पर्सनैलिटी के कई पहलू दिखाए हैं और टॉप 8 में जगह बनाई है.

Advertisement
X
मालती चाहर को मिला क्रिकेटर्स का सपोर्ट (Photo: Instagram @maltichahar)
मालती चाहर को मिला क्रिकेटर्स का सपोर्ट (Photo: Instagram @maltichahar)

मालती चाहर, एक ऐसा नाम जिन्हें बिग बॉस 19 में आने से पहले कम लोग जानते थे. लेकिन आज वो इंटरनेट पर छाई हुई हैं. भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन को बिग बॉस ने स्टार बना दिया है. अब वो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. टीम इंडिया के स्टार प्लेयर उन्हें शो जिताने की फैंस से अपील कर रहे हैं.

बिग बॉस में छाईं मालती
बिग बॉस में आकर शो की हाईलाइट बनना आसान नहीं होता. ऐसे में वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी के लिए स्पेस क्रिएट करना और भी मुश्किल होता है. मालती ने घर में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री की थी. पहले ही हफ्ते से मालती ने घरवालों की नाक में दम किया हुआ है. शुरुआत में उनका निशाना तान्या मित्तल, गौरव खन्ना थे. तान्या को एक्सपोज करने में मालती ने पूरा जोर लगाया. आजकल वो फरहाना भट्ट के पीछे पड़ी हैं. मालती का लड़ाई के बीच से वॉकआउट करना हो, अमाल के लिए तान्या से भिड़ना, सिंगर के कपड़े पहनकर टशन मारना या फिर प्रणित मोरे संग नजदीकियां बढ़ना... तान्या ने शो में आकर तड़का लगाया है. उन्होंने शो में अपनी पर्सनैलिटी के हर शेड को दिखाया है. फरहाना संग उनका टशन लोगों को काफी पसंद आ रहा है. मालती को बैलेंस होकर और अपनी मर्यादा में रहकर लड़ना आता है.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Malti Chahar (@maltichahar)

टीम इंडिया का मालती को सपोर्ट
वो टॉप 8 में पहुंच गई हैं, लेकिन क्या मालती शो भी जीत सकती हैं? अमाल मलिक, गौरव खन्ना जैसे तगड़े फैंडम वाले सेलेब्रिटीज के बीच मालती का जीतना मुश्किल लगता है. हालांकि वो टॉप 5 में अपनी जगह बना सकती हैं. मालती के लिए कई क्रिकेटर्स ने वोट अपील की है. सुरेश रैना, अंबानी रायडू, तिलक वर्मा, अर्षदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर जैसे टीम इंडिया के स्टार प्लेयर्स ने मालती को सपोर्ट किया है. उन्होंने फैंस से मालती को वोट कर बिग बॉस जिताने की अपील की है. मालती चाहर को इंडियन क्रिकेट टीम का सपोर्ट मिलना गेम में उनकी पोजिशनिंग को बदल सकता है. दीपक चाहर भी बहन के लिए लगातार पोस्ट कर रहे हैं. 

फैमिली वीक में दीपक ने मालती को अहम सुझाव दिए ताकि उनका गेम बेहतर हो सके. मालती से कहा कि वो लड़ाई के बीच वॉकआउट ना करें. तबसे मालती ने अपने गेम को सुधारा है. वो वॉकआउट नहीं कर रही हैं. डटकर फरहाना, शहबाज और बाकियों की बातों का जवाब दे रही हैं. मालती भले ही शो ना जीते, लेकिन इतना तो तय है इस रियलिटी शो ने उनके करियर को जबरदस्त माइलेज दी है. शो से निकलने के बाद उनकी जर्नी ब्राइट नजर आती है. आपको कैसा लगता है मालती का गेम?

सम्बंधित ख़बरें

Malti chahar bond with pranit more impresses fans
मालती ने फरहाना को मारी लात, बिग बॉस में किया हंगामा, बोलीं- तू गिरी हुई... 
Malti Chahar shares her struggle story
BB में दीपक चाहर की बहन, सपोर्ट में उतरे क्रिकेटर्स, मालती के लिए मांगे वोट 
Malti Tanya
Bigg Boss 19: Malti ने जड़ा Tanya को थप्पड़? 
malti chahar
तान्या की बदतमीजी पर भड़कीं मालती, 150 कैमरों के सामने जड़ा थप्पड़? 
Salman Khan exposes tanya mittal game in Bigg boss 19
क्रिकेटर दीपक की बहन को कहा लेस्बियन, कुनिका पर भड़के सलमान 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement