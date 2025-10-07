कौन हैं मैथिली ठाकुर, रियलिटी शो जीतने से चूकीं, लेकिन सुरीली आवाज ने बनाया सिंगिंग सेंसेशन

लोक गायिका मैथिली ठाकुर चर्चा में बनी हुई हैं. सिंगिंग जगत में नाम कमाने के बाद कयास हैं कि वो राजनीति के क्षेत्र में कदम रखेंगी. मैथिली ने खुद कहा है अगर बीजेपी उन्हें मौका देगी तो वो बिहार के अलीनगर या बेनीपट्टी सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगी. अब बिहार विधानसभा चुनाव में मैथिली का टिकट कंफर्म होगा या नहीं, जल्द मालूम पड़ेगा. इससे पहले उनके बारे में जान लेते हैं.

कौन हैं मैथिली ठाकुर?

मैथिली बिहार की फेमस सिंगर हैं. वो दरभंगा की रहने वाली हैं. मैथिली लोक संगीत के लिए वो जानी जाती हैं. विदेश में भी मैथिली कॉन्सर्ट करती हैं. 25 साल की सिंगर मिथिला संस्कृति के लिए फेमस हैं. बचपन से मैथिली को गाने का शौक है. वो प्लेबैक सिंगर हैं. क्लासिकल म्यूजिक में उनकी ट्रेनिंग हुई है. मैथिली ने कई भाषाओं में गाने गाए हैं. उनके पिता रमेश ठाकुर और मां भारती ठाकुर मैथिली म्यूजिशियन हैं.

दोनों बतौर म्यूजिक टीचर काम करते हैं. मैथिली के दो भाई हैं. वो भी संगीत की दुनिया में अपना करियर बना रहे हैं. सभी बच्चों को उनके दादा और पिता ने संगीत की तालीम दी है. तीनों भाई बहनों को हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक के अलावा हारमोनियम और तबला बजाने की भी ट्रेनिंग दी गई है.

कभी जगराते में गाती थीं मैथिली

मैथिली 4 साल की उम्र से संगीत सीख रही हैं. 10 की उम्र में मैथिली ने म्यूजिक फंक्शन और जागरण में गाना शुरू कर दिया था. मैथिली ने सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल जूनियर' और 'राइजिंग स्टार' सीजन 1 में पार्टसिपेट किया. भले ही किसी भी कॉम्पिटिशन को मैथिली नहीं जीतीं, बावजूद इसके वो म्यूजिक की दुनिया में सेंसेशन बनीं. विनर्स से ज्यादा लाइमलाइट मैथिली ने अपनी नाम की.

मैथिली ने 2016 में 'आई जीनियस यंग सिंगिंग स्टार' कॉम्पिटिशन जीता था. इसके बाद उन्होंने अपना एलबम 'या रब्बा' लॉन्च किया. सोशल मीडिया पर उनके सिंगिंग वीडियो धड़ल्ले से वायरल होते हैं. आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इंस्टा पर मैथिली के 6.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं. फेसबुक और यूट्यूब पर भी वे छाई रहती हैं. बीते दिनों उन्होंने अंबानी के गणेशोत्सव में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी. उनकी गायिकी सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं.



