जय भानुशाली संग तलाक की चर्चा, बीमार पड़ीं माही विज, हॉस्पिटल में हुईं एडमिट

टेलीविजन एक्ट्रेस माही विज इन दिनों कई वजहों से सुर्खियों में हैं. अब उन्हें लेकर एक नई अपडेट सामने आई है. गुरुवार रात एक्ट्रेस को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा. माही की पीआर टीम ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए एक्ट्रेस के बीमार होने की जानकारी शेयर की है.

बीमार हुईं माही विज

6 नवंबर को एक्ट्रेस की टीम ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि माही को तेज बुखार है. इसी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है. हालांकि, उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है और अब कुछ मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे. तस्वीर में माही हॉस्पिटल के बेड पर लेटी दिख रही हैं.

टीम ने कहा, हां, माही को फीवर और बहुत कमजोरी है. इसलिए उन्हें अभी-अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टर अब कुछ टेस्ट करेंगे. फिलहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी कंडीशन स्थिर हैं.

माही-जय के तलाक की अफवाह

अक्टूबर में हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मशहूर टीवी कपल कुछ महीने पहले ही तलाक के लिए अर्जी दे चुका है. जुलाई-अगस्त 2025 में दोनों तलाक के कागजात पर साइन कर चुके हैं. रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बच्चों की कस्टडी को लेकर भी फैसला हो चुका है.

रिपोर्ट में एक सूत्र का हवाला देते हुए लिखा गया कि बहुत कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं बदला. कपल का अलगाव काफी पहले हो गया था. ये भी कहा गया कि माही ने जय से एलिमनी में 5 करोड़ रुपये लिए हैं. खबर पर रिएक्ट करते हुए एक्ट्रेस ने इसे झूठ बताया था. माही का कहना है कि जब तक वो या जय कुछ ना बोलें, तब किसी बात पर यकीन ना किया जाए.

माही विज और जय भानुशाली ने 2011 में शादी की थी और उनके तीन बच्चे हैं. कपल ने 2017 में दो बच्चों राजवीर और खुशी को गोद लिया था. इसके बाद 2019 में उन्होंने आईवीएफ के जरिए बेटी तारा को जन्म दिया.

तलाक की खबरों के बीच एक्ट्रेस का अस्पताल में एडमिट होना फैन्स को परेशान कर गया. फैन्स उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं,

