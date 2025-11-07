scorecardresearch
 

Feedback

जय भानुशाली संग तलाक की चर्चा, बीमार पड़ीं माही विज, हॉस्पिटल में हुईं एडमिट

एक्ट्रेस माही विज की लाइफ में इन दिनों काफी उथल-पुथल चल रही है. इस बीच माही को अस्पताल में एडमिट कराया गया. एक्ट्रेस की टीम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनकी हेल्थ अपडेट शेयर की है. फैन्स माही के लिए परेशान हैं और उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.

Advertisement
X
माही विज को क्या हुआ? (Credit: Instagram/mahhivij/soapboxprelations)
माही विज को क्या हुआ? (Credit: Instagram/mahhivij/soapboxprelations)

टेलीविजन एक्ट्रेस माही विज इन दिनों कई वजहों से सुर्खियों में हैं. अब उन्हें लेकर एक नई अपडेट सामने आई है. गुरुवार रात एक्ट्रेस को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा. माही की पीआर टीम ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए एक्ट्रेस के बीमार होने की जानकारी शेयर की है.

बीमार हुईं माही विज 
6 नवंबर को एक्ट्रेस की टीम ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि माही को तेज बुखार है. इसी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है. हालांकि, उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है और अब कुछ मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे. तस्वीर में माही हॉस्पिटल के बेड पर लेटी दिख रही हैं. 

टीम ने कहा, हां, माही को फीवर और बहुत कमजोरी है. इसलिए उन्हें अभी-अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टर अब कुछ टेस्ट करेंगे. फिलहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी कंडीशन स्थिर हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Mouni Roy casting couch
कास्टिंग काउच का शिकार हुई थीं मौनी रॉय, शख्स ने की बदतमीजी, सुनाया शॉकिंग किस्सा 
Dipika Kakar discharged from hospital.
दीपिका की कैंसर जर्नी, काटा गया 11 सेंटीमीटर लिवर, 2 साल तक रहना होगा अलर्ट 
Tanya puri reveals bollywood actor cheated on wife
TV का मशहूर हीरो, शादीशुदा होकर एक्ट्रेस संग लिव-इन में बसाया घर, खुली पोल 
mahhi vij
तलाक की कगार पर माही की शादी, पति-बच्चों को छोड़ काम पर लौटीं 
hardik pandya girlfriend mahieka sharma kissing
Film Wrap: हार्दिक को गर्लफ्रेंड ने किया Kiss, पवन सिंह से टूटे रिश्ते पर ज्योति ने खुद को बताया 'विधवा'  

माही-जय के तलाक की अफवाह
अक्टूबर में हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मशहूर टीवी कपल कुछ महीने पहले ही तलाक के लिए अर्जी दे चुका है. जुलाई-अगस्त 2025 में दोनों तलाक के कागजात पर साइन कर चुके हैं. रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बच्चों की कस्टडी को लेकर भी फैसला हो चुका है.

Advertisement

रिपोर्ट में एक सूत्र का हवाला देते हुए लिखा गया कि बहुत कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं बदला. कपल का अलगाव काफी पहले हो गया था. ये भी कहा गया कि माही ने जय से एलिमनी में 5 करोड़ रुपये लिए हैं. खबर पर रिएक्ट करते हुए एक्ट्रेस ने इसे झूठ बताया था. माही का कहना है कि जब तक वो या जय कुछ ना बोलें, तब किसी बात पर यकीन ना किया जाए. 

माही विज और जय भानुशाली ने 2011 में शादी की थी और उनके तीन बच्चे हैं. कपल ने 2017 में दो बच्चों राजवीर और खुशी को गोद लिया था. इसके बाद 2019 में उन्होंने आईवीएफ के जरिए बेटी तारा को जन्म दिया.

तलाक की खबरों के बीच एक्ट्रेस का अस्पताल में एडमिट होना फैन्स को परेशान कर गया. फैन्स उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं,

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement