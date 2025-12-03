9 साल बाद माही का कमबैक, 16 साल की बेटी की बनीं 'मां', पहना हिजाब, बोलीं- ये किरदार...

नकुशा के किरदार से फेमस माही विज 9 साल बाद सेहर होने को है शो से टीवी इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं. माही एक ऐसे शो में नजर आएंगी जो उनकी रियल पर्सनैलिटी से बेहद अलग है. वो शो में 16 साल की बेटी की मां के किरदार में है, जो पति के दकियानूसी विचारों से तंग है और अपनी बेटी की किस्मत बदलना चाहती है. वो एक हिजाबी महिला का रोल निभा रही हैं. इस बारे में उन्होंने बात की.

कहानी ने खींचा अपनी ओर

माही शो के प्रोमो में हिजाब पहने, आंखों में दर्द और बेटी को कुछ बनाने का जुनून लिए दिख रही हैं. माही हालांकि बताती हैं कि उन्हें इस शो के लिए खास तैयारी नहीं करनी पड़ी. वो पहले ही एक मां हैं और बेटी को कुछ बनाने और प्रोटेक्ट करने की भावना को समझती हैं. TOI से माही ने बताया कि उन्हें इस शो में क्या खींच लाया, कौसर का किरदार निभाना कितना भावुक था और क्यों ये मां-बेटी की कहानी उनके दिल के बेहद करीब है.

माही ने कहा कि- सेहर होने को है एक मां और बेटी की कहानी है, जो पीढ़ियों से चली आ रही जुल्म और पितृसत्ता की जंजीरों को तोड़ना चाहती हैं. कौसर अपनी बेटी को लखनऊ इसलिए लाती है ताकि उसे वो आजादी मिले जिससे उसे कभी लड़ने का मौका भी नहीं मिला. लेकिन सेहर का पिता परवेज इसके खिलाफ खड़ा है और उसे माहिद से शादी कराना चाहता है.

इस शो के लिए कैसे की तैयारी?

माही ने बताया कि वो खुद तीन बच्चों की मां हैं. दो उनके गोद लिए बच्चे और एक उनकी बायोलॉजिकल बेटी तारा, इसलिए उनके लिए इस कैरेक्टर से रिलेट करना मुश्किल नहीं था. वो बोलीं- मेरे लिए मां-बेटी का रिश्ता किसी बड़ी तैयारी की नहीं, बल्कि ईमानदारी की मांग करता था. मैं असल जिंदगी में भी मां हूं, इसलिए कौसर का अपनी बेटी को बचाने का डर और उसकी बेचैनी मैं महसूस कर सकती थी. मैंने एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की. मैंने सिर्फ महसूस किया. मैंने ज्यादा ध्यान कौसर के भीतर के हिस्सों को समझने पर दिया. हर दिन लड़ी जाने वाली लड़ाई की थकान, बेटी को और ज्यादा देने में असमर्थ होने का अपराधबोध, और वो छोटे-छोटे पल जिनसे उसे आगे बढ़ने की ताकत मिलती है.

मुस्लिम बैकग्राउंड पर बना शो, कैसे है अलग?

माही ने कहा- सेहर होने को है सिर्फ सतही ड्रामा पर नहीं टिका है. ये कहानी एक ऐसी मां की है जो चाहती है कि उसकी बेटी को वो मौका मिले जो उसे कभी नहीं मिला. उसके पिछले दर्द ने उसे कड़वा नहीं बनाया, बल्कि और मजबूत बना दिया. अपने बच्चे की बेहतर जिंदगी की चाह जग-जाहिर है, और शो इसी सच्चाई को ईमानदारी से दिखाता है. यही चीज इसे बाकी शोज से अलग बनाती है.

माही ने कहा कि अगर उन्हें कौसर की जिंदगी एक लाइन में बतानी हो तो, वो कहेंगी- कौसर दुनिया नहीं बदलना चाहती, वो सिर्फ अपनी बेटी की दुनिया बदलना चाहती है. शो में माही के साथ रिशिता कोठारी, पार्थ समथान भी हैं.

