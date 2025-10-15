scorecardresearch
 

बहू-बेटे संभालेंगे पंकज धीर की विरासत, इंडस्ट्री से गहरा नाता, निभाए बड़े किरदार

महाभारत शो के 'कर्ण' पंकज धीर कैंसर से अपनी जिंदगी की जंग हार गए. लेकिन अपने पीछे पत्नी, बेटा-बहू और पोती को रोता-बिलखता छोड़ गए हैं. पंकज एक फिल्म फैमिली से आते हैं, उनके पिता भी फिल्म मेकर रहे. आइये जानते हैं कौन क्या करता है.

पंकज धीर के परिवार कौन-कौन? (Photo: FB @pankajdheer)
पंकज धीर के परिवार कौन-कौन? (Photo: FB @pankajdheer)

महाभारत में कर्ण भूमिका निभाने वाले एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है. वो अपने पीछे ना सिर्फ अपनी विरासतस अनगिनत यादगार भूमिकाएं, बल्कि एक गमगीन परिवार भी छोड़ गए हैं. पंकज लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे. आखिरकार वो ये लड़ाई हार गए और 68 की उम्र में आखिरी सांस ली. 

उनके परिवार समेत फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई है. पंकज का मुंबई की एक प्रतिष्ठित फिल्म फैमिली से ताल्लुक रहा है. उनके बेटे-बहू तो एक्टर हैं ही, साथ ही पत्नी भी शोबिज इंडस्ट्री से आती हैं. वहीं पिता और भाई भी प्रोड्यूसर हैं. आइये आपको बताते हैं पंकज के परिवार के बारे में...

पंकज के पिता रहे फिल्म मेकर

पंकज का परिवार असल में भारत-पाकिस्तान पार्टिशन से पहले लाहौर के पास एक शहर में रहा करता था. उनके दादाजी अंग्रेजों के जमाने में रेलवे में इंजीनियर हुआ करते थे. हालांकि उनके पिता ने बाद में मुंबई की राह पकड़ी और फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया. पिता सीएल धीर ने कोरियोग्राफी भी की और साथ ही आलिंगन, बहू बेटी और जिंदगी जैसी फिल्मों का निर्माण भी किया. सीएल धीर के भाई सतलुज धीर भी फिल्म प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इक्के पे इक्का और मेरा सुहाग जैसी फिल्में बनाई. 

कर्ण के किरदार में पंकज धीर (Photo: IMDB)

इसके बाद पंकज ने भी 1970 में फिल्म इंडस्ट्री जॉइन की. हालांकि उन्होंने डायरेक्शन सीखा था लेकिन एक्ट्रेस सागारिका के ऑफर ने उन्हें हीरो बना दिया. उन्होंने 'तितली' फिल्म में मौका दिया था, लेकिन ये डिब्बा बंद हो गई और लेकिन इस बीच उन्होंने 7 फिल्में और साइन कर ली थी. इसके बाद उन्हें महाभारत में कर्ण का किरदार मिला. 

लाइमलाइट से दूर रहती हैं पंकज की पत्नी

पंकज धीर की पत्नी अनीता धीर भी शोबिज से ताल्लुक रखती हैं. वो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं. वो इक्के पे इक्का, विक्टोरिया नंबर 203, बॉक्सर जैसी फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन कर चुकी हं. पंकज-अनीता की शादी 1979 में हुई थी.  

पत्नी, बेटा-बहू संग पंकज धीर (Photo: Instagram @nikitindheer)

पिता कर्ण तो बेटे ने निभाया रावण का किरदार

पंकज के बेटे निकितिन धीर भी एक एक्टर हैं. वो भी पिता के नक्शे-कदम पर चले और फिल्म के साथ-साथ टीवी शोज में भी काम कर चुके हैं. निकितिन शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस में थंगाबली का किरदार निभा चुके हैं. वहीं हाउसफुल 5, जोधा अकबर और सूर्यवंशी जैसी फिल्में भी कर चुके हैं. निकितिन हाल ही में इंडियन पुलिस फोर्स सीरीज भी कर चुके हैं. 

निकितिन भी पिता की तरह मायथोलॉजिकल शो कर चुके हैं. वो श्रीमद रामायण शो में रावण का किरदार निभा चुके हैं. इसके लिए उन्हें खूब तारीफ भी मिली थी. निकितिन ने रावण का रोल निभाने के लिए पूरी रिसर्च की थी. 

बेटे निकितिन के साथ पंकज (Photo: Instagram @nikitindheer)

पंकज की बहू भी हैं एक्ट्रेस

वहीं बात करें, पंकज की बहू यानी निकितिन की पत्नी कृतिका सेंगर की तो वो भी इंडस्ट्री का फेमस चेहरा हैं. कृतिका ने रानी लक्ष्मी बाई शो में लीड किरदार निभा चुकी हैं. हालांकि एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत क्योंकि सास भी कभी बहू थी शो से की थी. इसके बाद वो कसौटी जिंदगी की, पुनरविवाह, सर्विस वाली बहू, कसम तेरे प्यार की जैसे शोज में नजर आईं. 

बहू कृतिका संग पंकज धीर (Photo: Instagram @nikitindheer)

कृतिका और निकितिन की 2014 में अरेंज मैरिज हुई थी, कपल अपनी शादीशुदा जिंदगी के 10 साल पूरे कर चुका है. कृतिका-निकितिन को एक बेटी देविका है, जो अपने दादा पंकज धीर के बेहद करीब रही है. कृतिका ने दोनों की तस्वीर भी पोस्ट की थी.  

पोती देविका संग पंकज (Photo: Instagram @kratikasengar)

पंकज धीर को पूरी दुनिया उनके अतुल्नीय योगदान के लिए हमेशा याद करेगी. 

