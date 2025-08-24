द ग्रेट खली से अंकिता लोखंडे तक, ये हैं बिग बॉस के हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट्स, जीती थी मोटी रकम

बिग बॉस-19 का प्रीमियर डे जैसे-जैसे करीब आ रहा है वैसे-वैसे फैंस की एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है. शो को लेकर हर दिन नई अपडेट्स सामने आ रही हैं. सीजन 19 के लिए कई कंटेस्टेंट्स के नाम भी कंफर्म माने जा रहे हैं. लेकिन 'बीबी19' शुरू होने से पहले एक नजर बिग बॉस के अब तक के सबसे हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट्स पर डालते हैं.

ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हर साल बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की फीस को लेकर बहस छिड़ जाती है. शो में हर साल कई ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज शामिल होते हैं, जिन्हें मेकर्स तगड़ा अमाउंट देने से भी नहीं कतराते. इनमें टीवी से लेकर इंटरनेशनल और क्रिकेट की दुनिया के सितारे शामिल हैं. तो आइए जानते हैं बिग बॉस के कुछ हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट्स के बारे में...

पामेला एंडरसन

पॉपुलर अमेरिकन एक्ट्रेस पामेला एंडरसन बिग बॉस के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी कंटेस्टेंट मानी जाती हैं. पामेला बिग बॉस 4 में दिखी थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें शो में सिर्फ 3 दिन रहने के लिए 2.5 करोड़ रुपये की मोटी रकम दी गई थी.

अंकिता लोखंडे

अंकिता लोखंडे टीवी की बड़ी एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. अंकिता बिग बॉस 17 में नजर आई थीं. उन्हें लेकर ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो अपने सीजन की सबसे हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट थीं. उन्हें शो में रहने के लिए मेकर्स ने एक हफ्ते के 11 से 12 लाख रुपये दिए थे.

द ग्रेट खली

WWE के सुपरस्टार और मशहूर रेसलर द ग्रेट खली का नाम भी बिग बॉस के सबसे महंगे कंटेस्टेंट्स में शुमार है. खली बिग बॉस 4 में दिखे थे. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्हें एक हफ्ते के लिए 50 लाख रुपये की फीस दी गई थी.

एस श्रीसंत

पूर्व इंडियन क्रिकेटर एस श्रीसंत बिग बॉस के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में शुमार हैं. वो बिग बॉस 12 में दिखाई दिए थे. श्रीसंत अपने सीजन के सबसे पॉपुलर खिलाड़ी थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें एक हफ्ते के 50 लाख रुपये दिए गए थे.

दीपिका कक्कड़

बिग बॉस 12 की विनर दीपिका कक्कड़ को भी उनके सीजन की हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट बताया जाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, दीपिका की एक हफ्ते की फीस 15 लाख रुपये थी. शो में उन्हें काफी पसंद किया गया था.

अली गोनी

टीवी एक्टर अली गोनी ने बिग बॉस 16 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी. लेकिन कम दिनों में ही उन्होंने शो में अपने कदम जमा लिए थे. शो में उन्हें काफी पसंद किया गया था. अली को एक हफ्ते के लिए 11 से 12 लाख रुपये दिए गए थे.

