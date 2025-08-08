scorecardresearch
 

Feedback

'जो सलमान के साथ काम करेगा वो मरेगा...', कैफे पर फायरिंग के बाद कपिल शर्मा को लॉरेंस गैंग की धमकी

कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर हुई फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. सलमान खान से करीबी रखना कपिल के लिए रिस्की हो गया है. कैप्स कैफे पर फायरिंग बिश्नोई गैंग की तरफ से करवाई गई. लॉरेंस ग्रुप के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का ऑडियो सामने आया है. ऑडियो में धमकी देते हुए कहा है- 'जो सलमान के साथ काम करेगा वो मरेगा.'

Advertisement
X
सलमान से करीबी बनी कपिल की आफत (Photo: Instagram @thegreatindiankapilshow)
सलमान से करीबी बनी कपिल की आफत (Photo: Instagram @thegreatindiankapilshow)

कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्टोरेंट कैप्स कैफे पर दो बार फायरिंग हो चुकी है. अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. जानकारी मिली है कि कैप्स कैफे पर फायरिंग गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से करवाई गई है. सलमान खान से करीबी रखना कपिल शर्मा के लिए जान की आफत बना है.  

क्यों हुई कपिल के कैफे पर फायरिंग?

लॉरेंस ग्रुप के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का ऑडियो सामने आया है. जिसमें दावा किया गया है कि कॉमेडियन ने सलमान को नेटफ्लिक्स शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 2 के पहले एपिसोड में बुलाया था. कपिल का सलमान खान को बतौर गेस्ट अपने शो पर बुलाना बिश्नोई गैंग को नागवार गुजरा है. इसका बदला लेने के लिए उनकी तरफ से कपिल के कैफे पर फायरिंग की गई. ऑडियो में धमकी देते हुए कहा है- 'जो सलमान के साथ काम करेगा वो मरेगा.'

सम्बंधित ख़बरें

Ravi Kishan
सोने से पहले पत्नी के पैर छूते हैं Ravi Kishan, बोले... 
Indian Gangsters operating from Canada
कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग... हरजीत लाडी अकेला नहीं इन 7 गैंगस्टर्स का अड्डा है कनाडा 
KAP'S CAFE
कपिल शर्मा से गैंगस्टर हरजीत सिंह लड्डी की क्या दुश्मनी है? कनाडा के कैफे पर गोलीकांड की पूरी कहानी 
Kapil Sharma
कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग, खालिस्तानी आतंकी ने ली जिम्मेदारी 
Raid 2, Panchayat 4
OTT Release This Week: 'रेड 2' से लेकर 'पंचायत 4' तक, इस वीकेंड OTT पर मनोरंजन का डोज होगा डबल 

कपिल और बॉलीवुड को मिली धमकी

ऑडियो में हैरी बॉक्सर ने पूरी इंडस्ट्री को धमकाते हुए कहा- ''कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर पहले और अब फायरिंग इसलिए हुई है क्योंकि इसने सलमान खान को अपने शो के उद्घाटन पर बुलाया था. अगली बार जो भी डायेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार होगा, इन सबको वार्निंग नहीं देंगे. अब सीधी गोली चलेगी छाती पर. मुंबई सबको वार्निंग है सभी कलाकारों-प्रोड्यूसरों को. हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा.''

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

''अगर सलमान के साथ किसी ने भी काम किया. चाहे छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे उसको. किसी भी हद तक जाना पड़ेगा मारने के लिए, हम उसको मार देंगे.अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद अपनी मौत का जिम्मेदार होगा.''

सलमान-लॉरेंस की दुश्मनी

कपिल को मिली इस धमकी के बाद से इंडस्ट्री में डर का माहौल है. लॉरेंस बिश्नोई और सलमान की दुश्मनी सालों पुरानी है. काले हिरण के शिकार केस के बाद से लॉरेंस दबंग खान के पीछे पड़ा है. उसने कई दफा एक्टर पर हमला करने की कोशिश की है. उनके घर पर फायरिंग भी करवाई. इतने सारे अटैक्स की कोशिश के बाद सलमान की सिक्योरिटी को टाइट किया गया है. लॉरेंस की डिमांड है कि सलमान काले हिरण के शिकार मामले को लेकर उसके समाज से माफी मांगे. 

धमकियों पर सलमान का रिएक्शन

बिश्नोई गैंग से मिल रही इन धमकियों के बाद एक्टर अपने काम पर इसका फर्क नहीं पड़ने देते हैं. वर्कफ्रंट पर वो बैक टू बैक मूवीज में काम कर रहे हैं. बस इतना है कि उनके चारों तरफ तगड़ी सिक्योरिटी रहती है. वो बुलेटप्रूफ गाड़ी से ही चलते हैं. सलमान ने इन धमकियों पर एक इंटरव्यू में रिएक्ट करते हुए कहा था- ये सब भगवान, अल्लाह पर है. जितनी उम्र लिखी है, उतनी ही लिखी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement