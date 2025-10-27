फिर लगेगा कुकिंग के साथ कॉमेडी का तड़का, लौटेगा लाफ्टर शेफ 3, इन वजहों से हिट रहा शो

एक समय था जब लोग टीवी सीरियल देखे बिना रह नहीं पाते थे. कई लोगों को सीरियल का ट्विस्ट जाने बिना चैन नहीं आता था. लेकिन कहते हैं कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है. अब ओटीटी का दौर है और लोग टीवी शोज की जगह ओटीटी पर वेब शो-फिल्म देखना पसंद करते हैं. बदलते दौर में 2024 में कलर्स टीवी एक शो लाया- लाफ्टर शेफ.

जब लाफ्टर शेफ की अनाउंसमेंट हुई, तो लगा कि बाकी शोज की तरह ये भी जल्द ही बंद हो जाएगा. पर ऐसा नहीं हुआ. लाफ्टर शेफ ने दर्शकों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ी कि कलर्स वाले इसका तीसरा सीजन ला रहे हैं. आइए जानते हैं कि क्या वजह रही, जो ये शो दर्शकों को टीवी की ओर खींच लाया.

क्यों हिट रहा लाफ्टर शेफ?

लाफ्टर शेफ का पहला सीजन 1 जून 2024 को कलर्स टीवी पर स्ट्रीम हुआ था. शो के पहले सीजन में अंकिता लोखंडे-विक्की जैन, कृष्णा अभिषेक-कश्मीरा शाह, निया शर्मा-सुदेश लहरी, रीम शेख-जन्नत जुबैर, राहुल वैद्य और अर्जुन बिजलानी की जोड़ी धूम मचाती दिखी. शो के शेफ हरपाल सिंह सोखी थे और होस्ट भारती. सभी कंटेस्टेंट ने लड़ते-झगड़ते और मस्ती करते हुए शो पर अपनी कुकिंग स्क्ल्सि दिखाई.

शो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूनीक था. शो में कुकिंग एक्सपर्ट सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि अतरंगी हरकतों से हंसाने वाले कंटेस्टेंट थे. खाना बनाते-बनाते कंटेस्टेंट की एक-दूसरे की टांग खींचना काफी पसंद किया गया. शो में अंकिता-विक्की की नोकझोंक देख लोगों की हंसी छूट जाती थी. रीम-जन्नत की दोस्ती की भी चर्चा रही. वहीं भारती सिंह अपनी होस्टिंग से लोगों को हंसाती रहती थीं.

नहीं था स्क्रिप्टेड

ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आज के रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं. लेकिन लाफ्टर शेफ देखकर ऐसा नहीं लगा कि किसी भी कंटेस्टेंट को स्क्रिप्ट दी गई हो. शो पर सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स के जोक्स और रिएक्शन नेचुरल दिखे. एक ओर जहां बाकी शोज में स्ट्रेस, झगड़े और रोना-धोना था. वहीं लाफ्टर शेफ लोगों की टेंशन दूर करता दिखा. इस शो को बिना झिझक फैमिली के साथ देखा जा सकता है.

शो हिट रहने की सबसे बड़ी वजह इसके कंटेस्टेंट भी हैं. मेकर्स ने शो के लिए चुन-चुन कर वही जोड़ियां लीं, जो फैन्स की फेवरेट हैं. जिन्हें फैन्स का बेशुमार प्यार मिलता है. शो के कॉन्सेप्ट और टीवी की हिट जोड़ियों ने शो को लोकप्रिय बना दिया. दो सीजन हिट होने के बाद फैन्स इसके अगले सीजन के लिए खुश हैं.

