Laughter chef 3: तेजस्वी ईशा की ओवरएक्टिंग, एंटरटेनमेंट से ज्यादा इरिटेशन से भरपूर तीसरा सीजन

टीवी हो या फिल्में...आज के दौर में हिट कंटेंट के कई सीजन्स बनना आम बात है. कलर्स के एक ऐसे ही शो के बैक टू बैक 3 सीजन आ चुके हैं. नाम है लाफ्टर शेफ. पहले सीजन ने टीआरपी में गर्दा उड़ाया था. कंटेंट के साथ ये एक्सपेरिमेंट था. पहली बार इंडियन टीवी पर ऐसा शो आया था. जहां सेलेब्रिटीज को कॉमेडी का तड़का लगाकर कुकिंग करनी थी. सोने पे सुहागा भारती की होस्टिंग थी. एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के हिट सितारों के साथ जब इसका आगाज हुआ, तब किसी को नहीं पता था ये इतना बड़ा शो बनेगा कि पाकिस्तान में भी इसे कॉपी किया जाएगा.

सुपरहिट था लाफ्टर शेफ का पहला सीजन

शो में अंकिता लोखंडे-विक्की जैन के क्यूट कलेश दिखे. तो राहुल वैद्य-अली गोनी का याराना, सुदेश लहरी और निया शर्मा की फ्लर्टिंग, रीम शेख-जन्नत जुबैर की इनोसेंस ने सबका दिल जीता. करण कुंद्रा-अर्जुन बिजलानी की कुकिंग स्प्रिट ने खूब हंसाया. कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह की फायर क्रैकर जोड़ी ने ऑडियंस को लोटपोट किया. ये लाइट हार्टेड फन शो जिसने भी देखा इसका फैन बन गया. फिर 2025 में आया इसका सेकंड सीजन. नई जोड़ियों को देख शुरुआत में फैंस थोड़ा अपसेट हुए.

तीसरे सीजन की कास्टिंग से खुश नहीं फैंस

रुबीना दिलैक, समर्थ जुरैल, एल्विश यादव, अभिषेक कुमार, अब्दू रोजिक, मन्नारा चोपड़ा ने धीरे- धीरे लोगों के दिलों में जगह बनाई, लेकिन फैंस को अभी भी निया शर्मा, करण कुंद्रा, अली गोनी की कम खल रही थी. अब जनता की आवाज को मेकर्स कैसे सिरे से खारिज करते. मिड सीजन पुराने सेलेब्स को बुलाया गया. जिसके बाद शो का ग्राफ ऊपर उठा. अब तीसरे सीजन में भी मेकर्स ने कास्टिंग में एक्सपेरिमेंट कर ऑडियंस को फिर से शॉक दिया है. तेजस्वी प्रकाश, जन्नत जुबैर, ईशा मालवीय, ईशा सिंह, विवियन डिसेना को लिया गया है. कास्टिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर मेकर्स इस बार भी फंस गए हैं.

भारती का जादू पड़ा फीका

सीजन 3 में रुबीना दिलैक, विक्की जैन, अंकिता लोखंडे, राहुल वैद्य को नहीं लिया गया है. शो लॉन्च होते ही ट्रोल हो रहा है. जनता कास्टिंग से नाराज हैं. लोगों ने तेजस्वी, ईशा की कास्टिंग को सबसे बेकार बताया है. उनकी ओवरएक्टिंग और फेकनेस को लाफ्टर शेफ के फैंस हजम नहीं कर पा रहे हैं. सीजन 1 की जोड़ियों को शो में वापस लाने का ट्रेंड इंटरनेट पर चलाया जा रहा है. यूजर्स को भारती सिंह का भी शो में फ्लेवर मिसिंग लग रहा है. क्योंकि भारती प्रेग्नेंसी के आखिरी ट्राइमेस्टर में हैं. ऐसे में वो पहले की तरह हर सेलेब्स के काउंटर पर नहीं जातीं. ज्यादा भागदौड़ नहीं करती हैं. फैंस उनकी चुलबुली अदाओं को मिस कर रहे हैं.

मेकर्स ने खराब किया शो का चार्म

लाफ्टर शेफ सीजन 3 का माहौल एक सब्जी मंडी की तरह लग रहा है. जहां सेलेब्स आपस में हंगामा कर रहे हैं. कोई कुछ भी बोल रहा है. तेजस्वी, ईशा मालवीय शो में 'सबसे ज्यादा क्यूट कौन लगेगा' वाला गेम खेल रही हैं. वहीं ईशा सिंह लॉस्ट नजर आ रही हैं. तीनों को शो में ग्लैमर के लिए बुलाया गया है. लेकिन उनके पंच को 'ओवरएक्टिंग की दुकान' बताया जा रहा है. सेलेब्स की कॉमेडी इतनी हल्की है कि शो देखते वक्त इरिटेशन ज्यादा और एंटरटेनमेंट कम दिखता है.

एक अच्छे भले शो का तीसरे सीजन में इतना बुरा हाल होगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा. फैंस की डिमांड है पिछले सीजन्स के खिलाड़ियों को शो में फिर से बुलाया जाए. तभी शो का बंटाधार हो सकता है. वरना तो शो हाशिए पर है. इस सीजन शो में ना कुकिंग दिख रही है और ना ही कॉमेडी. सेलेब्स की ओवरएक्टिंग, फोर्स्ड कॉमेडी ने इसे बेकार बना दिया है. लोगों का कहना है गलत कास्टिंग को चेंज करो. तभी इसमें जान आ सकती है. नेचुरल ह्यूमर की जगह स्क्रिप्टेड कॉमेडी देखने को मिल रही है. आलम ये हैं कि शो में कृष्णा अभिषेक भी बोरिंग लगने लगे हैं. सेलेब्स की भीड़ का शोरगुल हॉरिबल है. उनका बॉन्ड नेचुरल कम और आर्टिशियिल ज्यादा दिख रहा है.

आपको कैसा लग रहा है सीजन 3?

