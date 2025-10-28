नागिन से लाफ्टर शेफ 3 तक, एंटरटेनमेंट का मिलेगा तगड़ा डोज, शुरू होंगे ये नए शोज

टीवी पर एंटरटेनमेंट का धमाका होने वाला है. वैसे तो पहले से कई रियलिटी शोज ऑडियंस के बीच छाए हुए हैं. इनमें बिग बॉस, कौन बनेगा करोड़पति, इंडिया गॉट टैलेंट 4, पति पत्नी और पंगा, इंडियन आइडल, आई-पॉप स्टार जैसे शोज शामिल हैं. मस्ती के इस फन सेगमेंट में डबल तड़का लगाने के लिए कुछ और शोज की एंट्री होने वाली है. जानते हैं उनके बारे में.

लाफ्टर शेफ 3

कलर्स के शो पति पत्नी और पंगा के पहले सीजन को भरपूर प्यार मिला है. ये कलर्स का नंबर 1 शो साबित हुआ. टीआरपी में गर्दा उड़ाने के बाद अब इस शो के ऑफएयर होने का वक्त आ गया है. इसे कलर्स का सुपरहिट शो लाफ्टर शेफ रिप्लेस करेगा. मालूम हो, पति पत्नी और पंगा इसी शो की जगह आया था. अब कुकिंग कॉमेडी शो सीजन 3 लेकर लौट रहा है. फैंस की एक्साइटमेंट पीक पर है.

भारती सिंह होस्ट होंगी तो हरपाल सिंह हेड शेफ होंगे. शो में कुछ जोड़ियां पुरानी हैं तो कुछ नई भी बनी हैं. विवियन डिसेना, ईशा सिंह, जन्नत जुबैर, ईशा मालवीय की एंट्री हुई है. कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, अली गोनी, अभिषेक कुमार, समर्थ जुरेल, एल्विश यादव को रिटेन किया गया है.

नागिन 7

नागिन 7 को लेकर बीते कई महीनों से हलचल तेज है. अभी तक शो के कई टीजर रिलीज हो चुके हैं. शो नवंबर में शुरू होगा. फिर से सुपरनैचुरल शो में नई दास्तान लिखी जाएगी. अभी तक नई नागिन कौन है, इससे पर्दा नहीं हटा है. हाल ही में रिलीज हुए प्रोमो को देख फैंस का दावा है कि मेकर्स ने प्रियंका चाहर चौधरी को लीड रोल के लिए साइन किया है. हालांकि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है. लेकिन नागिन शो को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बताती है कि ये शो फिर से टीआरपी में अपनी धाक जमाने वाला है.

लक्ष्मी निवास

कॉमेडी और सुपरनैचुरल शो के बाद बात करते हैं सास बहू ड्रामे की. जीटीवी पर एक नया शो शुरू होने वाला है. नाम है लक्ष्मी निवास. शो की रिलीज डेट अभी रिवील नहीं की गई है. अटकलें हैं नवंबर में ये ऑनएयर हो सकता है. इस सीरियल में मिडिल क्लास फैमिली की कहानी दिखाई जाएगी जिसमें फैमिली वैल्यू, इमोशनल जर्नी और सपनों को साकार करने की जद्दोजहद से ऑडियंस कनेक्ट करेगी.



तो आप किस शो को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं?

