कुनिका सदानंद के बेटे ने मंदिर में रचाई शादी? सलमान ने दी गुड न्यूज, एक्ट्रेस शॉक्ड

बिग बॉस का फैमिली वीक खत्म होते ही कंटेस्टेंट्स में जोश देखने को मिला है. सलमान खान ने वीकेंड का वार में मस्तीभरा माहौल बनाया और कंटेस्टेंट्स को टास्क दिए. उन्होंने कुनिका को गुड न्यूज देते हुए कहा कि आपके बेटे ने शादी कर ली है.

Kunickaa Sadanand on Bigg Boss 19.
Kunickaa Sadanand on Bigg Boss 19.

बिग बॉस अपने अंतिम पड़ाव पर आते-आते दिलचस्प होता जा रहा है. फैमिली वीक के बाद सारे कंटेस्टेंट्स जोश में दिख रहे हैं. परिवारवालों के समझाने के बाद सभी कंटेस्टेंट में एक बदलाव नजर आ रहा है. वीकेंड का वार पर सलमान खान कई कंटेस्टेंट्स की लगाते नजर आएंगे. कुछ लोगों की तारीफ करते दिखेंगे. शो का नया प्रोमो सामने आ चुका है, जिसमें सलमान, कुनिका सदानंद को गुड न्यूज देते दिखाई दे रहे हैं. 

दूसरी बार सास बनीं कुनिका 
61 साल कुनिका सदानंद ने बिग बॉस में आकर अपने करियर को नया मोड़ दिया है. हर ओर उनकी चर्चा है. शो में वो अपने रिलेशनशिप्स और शादी को लेकर सुर्खियों में रहीं. अब उनके बेटे अयान की शादी की बातें चल रही हैं. प्रोमो में सलमान खान, कुनिका के साथ मस्ती करते दिखाई देते हैं.

सलमान कहते हैं कि तान्या, फरहाना और अशनूर स्वयंवर. तो कौन बनेगी कुनिका की बहू. अशनूर कहती हैं कि नहीं... नहीं... सर. कुनिका कहती हैं कि क्यों मेरे बेटे में क्या बुराई. इस पर सलमान हंसते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे में कोई बुराई नहीं है. लेकिन बेटे की मां का सोचना पड़ेगा थोड़ा. कुनिका, सलमान की बात सुनकर हंस  पड़ती हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

सलमान ने दिया टास्क
सलमान खान, अशनूर, तान्या और फरहाना को एक टास्क देते हैं. वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा पूड़ी कौन बेल सकता है. तान्या, अशनूर और फरहाना टास्क पूरा करने के लिए पूड़ियां बेलने के लिए तैयार हो जाती हैं. कुनिका कहती हैं कि एक बेलना आता है, तो सेकना नहीं आता. एक को सेकना आता है, तो बेलना नहीं आता. 

सलमान, कुनिका की चुटकी लेते हुए कहते हैं कि बेलना नहीं आता लेकिन आपको बनाना तो आता है. सलमान की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं. फिर सलमान एक्ट्रेस से कहते हैं कि अभी-अभी खबर आई है कि अयान ने मंदिर में जाकर शादी कर ली. ये सुनकर कुनिका शॉक्ड रह जाती हैं. 

वीकेंड का वार पर सलमान ने मस्तीभरा मौहल क्रिएट किया और हर किसी को जोर-जोर से ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया. फैन्स वीकेंड का वार देखने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. 

