'वो लेस्बियन है', क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन की सेक्सुअलिटी पर उठाए सवाल, ट्रोल हुईं कुनिका

कुनिका सदानंद बीते एपिसोड में मालती चाहर की सेक्सुअलिटी पर सवाल उठाती दिखीं. कुनिका ने मालती को लेस्बियन कह डाला. इस चीज को लेकर कुनिका ट्रोल हो रही हैं.

मालती चाहर के लिए क्या बोलीं कुनिका (Photo: Instagram @maltichahar)
बिग बॉस 19 अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. घर के डायनेमिक्स अब पूरी तरह बदल चुके हैं. शो में आगे बढ़ने के लिए घरवाले अब दोस्ती को भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं. शो में कई लोग इस समय मालती चाहर ते खिलाफ नजर आ रहे हैं. मालती की सेक्सुअलिटी पर भी घर में कई दफा सवाल उठ चुके हैं. अब कुनिका सदानंद ने मालती को नेशनल टीवी पर लेस्बियन कह डाला है.

मालती के लिए क्या बोलीं कुनिका?

दरअसल, एक टास्क के दौरान मालती गलती से तान्या के काफी क्लोज आ गई थीं, जिस वजह से तान्या को प्लेट लगते-लगते रह गई. तान्या को मालती की ये बात ठीक नहीं लगी. उन्होंने इस बारे में कुनिका को बताया कि मातली हर दफा काफी क्लोज आ जाती है. 

तान्या की इस बात पर कुनिका सदानंद ने कहा कि उन्हें लगता है कि मालती लेस्बियन है. कुनिका ने फुसफुसाते हुए तान्या से कहा- एक चीज बोलना है, ये जो मालती मैडम है ना...मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि वो लेस्बियन है. उसके पोस्चर्स भी इसी तरह के लगते हैं. वो जिस तरह की बातें करती है, उससे भी ऐसा लगता है. कुनिका की ये बात सुनकर तान्या शॉक्ड नजर आईं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ट्रोल हुईं कुनिका

कुनिका का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. नेशनल टीवी पर एक लड़की के ऊपर आरोप लगाने पर लोग कुनिका को खरी-खोटी सुना रहे हैं. बता दें कि फरहाना भट्ट भी शो में कई बार मालती की सेक्सुअलिटी पर सवाल उठा चुकी हैं. अब सच क्या है ये तो मालती ही बता सकती हैं. 

रोहित शेट्टी ने घरवालों की लगाई क्लास

इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड सलमान खान नहीं, बल्कि रोहित शेट्टी होस्ट करेंगे. बिग बॉस को बायस्ड कहने पर और शो को लेकर भद्दी बातें बोलने पर रोहित शेट्टी अमाल मलिक और शहबाज को फटकार लगाएंगे. रोहित शेट्टी के आने से शो में नई एनर्जी देखने को मिल रही है. तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा आज वीकेंड का वार एपिसोड. 

