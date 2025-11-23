Bigg Boss 19: फिनाले से पहले इस कंटेस्टेंट का खेल हुआ खत्म, घर में शुरू हुई किचन पॉलिटिक्स

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस' हर हफ्ते कहानी में एक नया ट्विस्ट लेकर आता है. पिछले दो हफ्तों में शो से सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट मृदुल बाहर हुए हैं, जो जनता के वोट्स के दम पर एविक्ट हुए थे. अब चूंकि शो का फिनाले बेहद करीब है, ऐसे में हर घरवाले की नजर ट्रॉफी की तरफ है. लेकिन इस रेस से आज एक कंटेस्टेंट बाहर हो चुका है.

और पढ़ें

'बिग बॉस' से कटा इस कंटेस्टेंट का पत्ता

संडे के 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने बताया कि एक्ट्रेस कुनिका सदानंद का सफर शो से खत्म हुआ है. उन्हें जनता ने सबसे कम वोट्स दिए हैं. कुनिका, जिन्हें घर में 'राज माता' की उपाधि मिली थी, वो अब 'बिग बॉस' छोड़कर चली गई हैं. उनके एविक्शन ने सभी को हक्का-बक्का कर दिया. घर का हर एक सदस्य उनके जाने से दुखी था.

कुनिका घर में किचन का पूरा काम संभालती नजर आई थीं. उनके बिना घर का खाना अधूरा लगता है. हर कोई घर में कुनिका के खाने का आदी हो चुका था. ऐसे में उनका शो से चले जाना सभी के लिए किसी धक्के से कम नहीं था. यहां तक कि खुद सलमान भी कुनिका के एविक्शन से शॉक्ड रहे.

'बिग बॉस' एक ऐसा शो रहा है जिसमें कहा जाता है कि जो भी किचन की जिम्मेदारी संभालता है, उसका सफर शो में सबसे लंबा रहता है. पिछले कई सीजन्स में देखा गया है कि जिस किसी कंटेस्टेंट का किचन पर कब्जा रहा है, वो शो का विजेता रहा है. शिल्पा शिंदे, दीपिका कक्कड़, जूही परमार ये वो नाम हैं, जो किचन में सबसे ज्यादा रहीं और अंत में विजेता बनकर निकलीं.

Advertisement

घर में शुरू होगी किचन को लेकर पॉलिटिक्स?

कुनिका घर में एकलौती ऐसी सदस्य थीं जिनके दम पर पूरा किचन चलता था. फरहाना, तान्या, मालती सब उनकी बात सुनते थे. ऐसे में अब कुनिका के जाने से घर का पूरा माहौल बदलने वाला है. घरवाले किचन की ड्यूटीज को लेकर आपस में लड़ते-झगड़ते नजर आ सकते हैं. 'बिग बॉस' के घर में शहबाज बदेशा अब कप्तान भी नहीं हैं. ऐसे में अब जो भी घर का नया कैप्टन बनेगा, उसके लिए किचन ड्यूटी एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है.

---- समाप्त ----