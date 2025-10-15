scorecardresearch
 

कॉमेडी में हिट पर रियलिटी शो में फ्लॉप कीकू शारदा, फिनाले से 5 दिन पहले टूटा सपना, क्यों हुए 'राइज एंड फॉल' से बाहर?

'राइज एंड फॉल' रियलिटी शो से कीकू शारदा बाहर हो गए हैं. फिनाले से 5 दिन पहले उनका शो जीतने का सपना टूट गया. उन्हें कम वोट्स मिलने की वजह से शो से बाहर होना पड़ा. आखिर गेम में कीकू से कहां कमी रह गई? आइए जानते हैं...

कहां हुई कीकू शारदा से चूक? (Photo: Instagram @kikusharda)
Rise And Fall Show: 'द कपिल शर्मा शो' के स्टार कॉमेडियन कीकू शारदा जहां भी जाते हैं, वहां अपने मजाकिया अंदाज से धमाल मचा देते हैं. कीकू शारदा को हमेशा फैंस का बेशुमार प्यार मिला है. उनके पंचेज और वन लाइनर्स लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं. मगर गेम रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में कीकू फ्लॉप साबित हुए हैं. फिनाले से पहले वो शो से बाहर हो गए. आखिर उनसे कहां चूक हुई? आइए जानते हैं...

कीकू ने नहीं दिखाई गेम में दिलचस्पी

कीकू शारदा ने जब 'राइज एंड फॉल' में एंट्री की थी, तो लोगों को लगा था कि वो अपनी कॉमेडी की तरह शो में भी झंडे गाड़ देंगे. मगर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया. फिनाले से करीब 5 दिन पहले ही कीकू शो से बाहर हो गए हैं. फैंस के दिलों पर राज करने वाले कीकू का वोटों की कमी के कारण शो जीतने का सपना चकनाचूर हो गया. 

इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि लोगों ने कीकू से जो उम्मीदें की थीं, वो गेम में उसपर खरे नहीं उतर पाए. कीकू ने गेम को बहुत लाइटली लिया. वो शो में खुद के गेम पर फोकस करने के बजाए यूट्यूबर आरुष भोला और बाली संग रिश्ते बनाने में बिजी दिखे. जब शो में आगे बढ़ने की बात आती थी तो कीकू खुद के बजाए आरुष को आगे भेजते थे. उनकी न कोई स्ट्रैटिजी दिखी और ना कोई गेम प्लान. कीकू शारदा को देखकर ऐसा लगता था कि वो अपने लिए नहीं, बल्कि आरुष को विनर बनाने के लिए गेम खेल रहे थे. 

कीकू में दिखी जुनून की कमी

जी हां, कीकू खुद शो जीतने से ज्यादा आरुष को शो जिताने की कोशिश में लगे दिखे. नॉमिनेशन के टाइम भी वो खुद का बलिदान दे देते थे. उनमें ना गेम में आगे बढ़ने की दिलचस्पी दिखी और ना शो जीतने का जुनून. कॉमेडियन का गेम के प्रति इतना कैजुअल एटीट्यूड लोगों को पसंद नहीं आया.

कई खिलाड़ी उनसे बार-बार ये कहते दिखे थे कि उन्हें आरुष और बाली के बजाए खुद के गेम पर फोकस करना चाहिए. शो के होस्ट अशनीर ग्रोवर ने भी कीकू शारदा को कई दफा ये बात समझाने की कोशिश की थी. मगर अफसोस कीकू ने इस बात को समझने में इतनी देर कर दी कि वो वोटों की कमी के कारण शो से बाहर ही हो गए हैं. कीकू भले ही गेम में हार गए, लेकिन अपनी सादगी से उन्होंने लोगों के दिल जरूर जीत लिए. 

