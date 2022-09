Khatron Ke Khiladi 12 का ग्रैंड फिनाले, कौन हैं टॉप 5, कहां देखें शो, पढ़ें पूरी डिटेल

Khatron Ke Khiladi 12 Grand Finale: टेलीविजन का पॉपुलर शो खतरों के खिलाड़ी 12 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. हर सीजन की तरह खतरों के खिलाड़ी के इस सीजन को भी दर्शकों का बेइंतिहा प्यार मिला. फैसल शेख हों या रुबीना दिलैक, हर किसी ने शो पर अपना बेस्ट दिया. अब शो के ग्रैंड फिनाले का वक्त भी आ चुका है. आइये जानते हैं कि KKK12 के ग्रैंड फिनाले में किस-किस कंटेस्टेंट्स ने जगह बनाई है. फिनाले को कब-कहां देख सकते हैं.

KKK12 का ग्रैंड फिनाले कब?

रोहित शेट्टी के शो KKK12 ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया है. शो पर फैसल शेख, जन्नत जुबैर, मोहित मलिक और तुषार कालिया समेत सभी कंटेस्टेंट्स ने बेहतरीन स्टंट्स से हर किसी को चौंका दिया. वहीं अब शो का शानदार ग्रैंड फिनाले होने को तैयार है. खतरों के खिलाड़ी का ग्रैंड फिनाले 24 और 25 सितंबर को है. हां शो का ग्रैंड फिनाले दो हिस्सों में दिखाया जा जायेगा. खतरों के खिलाड़ी का ग्रैंड फिनाले झलक दिखला 10 के मंच पर होगा. यानी टू मच फन होने वाले है.

