Bigg Boss 15 में एंट्री करेंगी Anusha Dandekar! बोलीं- मैंने बड़ी डील साइन की, अब मैं बिलियनेयर हूं

टीवी एक्टर करण कुंद्रा की एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर के काफी वक्त से बिग बॉस 15 में एंट्री करने की खबरें हैं. इन अटकलों पर अनुषा कई बार रिएक्ट कर चुकी हैं. उन्होंने साफ कहा कि वे खुद अपनी जिंदगी की बॉस हैं. उन्हें किसी बिग बॉस हाउस में जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अब अनुषा दांडेकर ने इंस्टा पर शेयर किए अपने नए पोस्ट से फैंस को सरप्राइज कर दिया है.

क्या बिग बॉस में जाने के लिए अनुषा को मिली शानदार डील?

अनुषा ने अपने लेटेस्ट इंस्टा रील वीडियो में बिग बॉस हाउस में एंट्री करने की बात कही है. उन्होंने बताया कि बिग बॉस का हिस्सा बनने के लिए उन्हें काफी बड़ी डील ऑफर की गई है. इसलिए वो शो में जा रही हैं. अब वे बिलियनेयर हो गई हैं. इससे पहले कि आप अनुषा द्वारा कही गई इन सभी बातों को सुनकर एक्साइटेड या शॉक्ड हों, बता दें कि ये सब सच नहीं बल्कि अटकलें हैं.

जी हां... अनुषा बिग बॉस हाउस में जा रही हैं लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है. क्योंकि ये भी अटकलें हैं. चलिए इससे पहले कि आप ज्यादा ही कंफ्यूज हों, बताते हैं अनुषा के रील वीडियो का सच.

अनुषा ने बताया उनके बिग बॉस में जाने का सच

अनुषा ने अमेरिकन सिंगर और रैपर Lizzo के सॉन्ग Rumors पर रील बनाया है. क्योंकि ये गाना अटकलों पर बेस्ड है इसलिए अनुषा ने वीडियो को फनी ट्विस्ट देते हुए कैप्शन में उनसे जुड़ी अटकलों का जिक्र किया है. कैप्शन में लिखी गई बातें महज अफवाह हैं. अनुषा दांडेकर ने लिखा- All the Rumours are true…मैं घर में एंट्री कर रही हूं. वे मुझे काफी सारा पैसा दे रहे हैं. पहले जो ऑफर किया थो वो कम था. लेकिन अब मैंने बड़ी डील साइन कर ली है. क्योंकि मैं काफी एंटरटेनिंग हूं. अब मैं बिलियनेयर हो गई हूं. आपको 5 मिनट में अंदर दिखती हूं. मुझे अंदर घर से अपनी स्किन कंपनी को चलाने की अनुमति है. “Everything you need to know!”

अनुषा के इस पोस्ट को देख फैंस काफी इंप्रेस नजर आए. वे उन्हें क्वीन और बॉस गर्ल बता रहे हैं. अनुषा के फैंस ने इसे उनके हेटर्स के लिए परफेक्ट जवाब बताया है. अनुषा दांडेकर के सेंस ऑप ह्यूमर की जमकर तारीफ हो रही है.