'टीवी पर एक ढेले की मेहनत नहीं करती पड़ती' बोले कपिल शर्मा, बताया कैसे हुए सुपरफिट?

कपिल शर्मा की जल्द अपनी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया. कपिल के साथ फिल्म की पूरी कास्ट भारती की पॉडकास्ट में पहुंची थी. इस मजेदार बातचीत में कपिल ने फिल्म के कई किस्से सुनाए और यह भी कबूल किया कि उन्होंने फिटनेस सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जारी रखी है.

सुपरफिट हो गए कपिल शर्मा

इंटरव्यू के दौरान कपिल ने डायरेक्टर जोड़ी अब्बास-मस्तान के साथ मजाक करते हुए कहा, 'आपने शाहरुख खान को लॉन्च किया, फिर आपने किस किसको प्यार करूं 2 बनाई. उसके बीच में कोई और नहीं मिला आपको लॉन्च करने को? बहुत-बहुत धन्यवाद अब्बास-मस्तान भाई.'

टीवी ने बनाया था आलसी

हर्ष ने तारीफ करते हुए कहा कि इस फिल्म में कपिल बहुत फिट लग रहे हैं. उन्होंने मजाक में कहा कि दर्शकों को तो यकीन करना पड़ेगा न कि कपिल तीन-चार लड़कियों को इम्प्रेस कर सकता है. इस पर कपिल ने हंसते हुए जवाब दिया, 'मैं 2017 में भी फिट था. फिरंगी के टाइम. लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई, इसलिए किसी ने नोटिस ही नहीं किया. वो तो मैं फिरंगी में इससे भी ज्यादा फिट था. लेकिन इस बार मैंने तय किया कि फिल्म आए या न आए, मैं फिट रहूंगा. क्योंकि टीवी पर हम आलसी हो जाते हैं. टीवी पर वजन बढ़ जाए तो भी प्रोजेक्ट मिलता रहता है. काम चलता रहता है, सोफे पर बैठे-बैठे भी हो जाता है. एक ढेले की मेहनत नहीं करनी पड़ती. टीवी पर दिमाग चलता है, बॉडी का वर्कआउट नहीं होता.'

हनी ने गिफ्ट किया गाना

कपिल ने ये भी बताया कि हनी सिंह ने उन्हें फिल्म का गाना 'फुर्र' गिफ्ट में दिया है. उन्होंने कहा, 'बहुत प्यार से उन्होंने मुझे गाना भेजा. मैंने कहा कि प्रोडक्शन वाले उनसे कमर्शियल की बात करेंगे. तो बोले कि मैं उस टेंशन में नहीं हूं, ये गाना तुम्हें गिफ्ट है. बस एक शर्त रखी कि इसे दुबई में शूट करना. वो खुद भी इस गाने के लिए शूट करने आए थे.'

फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' में कपिल शर्मा लीड रोल निभा रहे हैं. इसमें उनकी चार हीरोइनें हैं- पारुल गुलाटी, आयेशा खान, त्रिधा चौधरी और हीरा वरीना. कॉमेडियन सभी के साथ रोमांस करते नजर आएंगे. ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

