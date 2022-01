कपिल शर्मा ने बताया कब पहली बार की थी कॉमेडी, पिता चाहते थे सीखें म्यूजिक

देश के पॉपुलर कॉमेडियन्स में से एक कपिल शर्मा फैंस को एंटरटेन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं. एक्टर कपिल शर्मा शो के जरिए तो फैंस संग जुड़ते ही हैं साथ ही समय-समय पर वे स्टेज शोज में होस्ट की भूमिका में नजर आते हैं. मगर पहली बार कपिल शर्मा कुछ अलग करने जा रहे हैं. एक्टर अपनी कॉमेडी को और एक्सप्लोर करते नजर आएंगे. वे नेटफ्लिक्स पर Kapil Sharma: I’m Not Done Yet नाम का एक शो लेकर आने जा रहे हैं. इसी बीच एक्टर ने स्टैंड अप कॉमेडियन अवुभव सिंह बस्सी को एक इंटरव्यू दिया है.

कपिल ने दिया स्टैंडअप कॉमेडियन को इंटरव्यू

कपिल शर्मा ने इंटरव्यू के दौरान अपनी लाइफ के इतिहास से फैंस को रूबरू कराया है और सिंगिंग से उनका जुड़ाव कैसे शुरू हुआ इस बारे में भी बताया. कपिल ने कहा कि उस दौरान उन्होंने इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन के यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था. पहली बार उन्होंने स्टेज पर हिस्ट्रिऑनिक्स की थी. उनके एक्ट को काफी पसंद किया गया. उनके एक्ट पर जिस तरह से लोगों के रिएक्शन्स आ रहे थे उसे देखकर कपिल को बहुत अच्छा लगता था. पहले टीचर्स कहते थे कि निकम्मा है कुछ नहीं आता. मगर जब वो भी हंस रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ तो है.

इंटरव्यू देखें यहां-

कपिल शर्मा ने इसके अलावा बताया कि जीवन में उनका कोई प्लान नहीं था. वे लोगों को कहते हैं तो लोग भले ही इस बात पर हंसते हैं मगर कपिल शर्मा ने जीवन में कुछ प्लान नहीं किया था. फादर पुलिस में थे इसलिए कपिल ने आर्मी में भर्ती होने का भी ट्राई किया था मगर बात बन नहीं पाई.

अच्छे सिंगर हैं कपिल

कपिल ने कहा कि उनके पिता भले ही आर्मी में थे मगर उन्हें संगीत का बहुत शौक था और कई सारे संगीतकारों के साथ उनकी जान-पहचान भी थी. कपिल शर्मा के पिता चाहते थे कि कपिल संगीत सीख लें. वैसे कपिल का ये हिडन टैलेंट अब हिडेन नहीं रह गया है और उनकी सिंगिंग स्किल्स से दुनिया वाकिफ है. बता दें कि नेटफ्लिक्स ने यूट्यूब पर इंटरव्यू शेयर किया है जो करीब 8 मिनट का है. इसमें कपिल ने अपने जीवन से जुड़ी कई सारी बातें शेयर की हैं.