राहुल गांधी के फैंस का भी निशाना बन चुके हैं Kapil Sharma, सुनाया किस्सा

कपिल शर्मा अपने नेटफ्लिक्स स्पेशल I'm Not Done Yet से धमाल मचाने में लगे हुए हैं. कपिल का शो 28 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है. इस शो में कपिल ने अपनी जिंदगी के हर पहलु के बारे में बात की है. साथ ही उन्होंने अपने विवादों को लेकर भी जोक मारे. कपिल ने अपने ट्वीट वाले विवाद पर बात की. साथ ही बताया कि कैसे उन्हें राहुल गांधी के फैंस से भी गालियां पड़ चुकी हैं.

राहुल गांधी के फैंस ने सुनाई थी खरी-खरी

कपिल कहते हैं, '2014 में जब प्रधानमंत्री इलेक्शंस के लिए दो बड़े कैंडिडेट लड़ रहे थे. ऐसे में एक कैंडिडेट ने मेरा नाम एक रैली में लिया था. उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वह अभी भी प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने एक रैली में कहा था कि राहुल गांधी इतनी कॉमेडी करते हैं कि कपिल शर्मा का शो बंद होने वाला है. मुझे राजनीति की समझ तो है नहीं. तो मैंने उतना क्लिप उठाया और फेसबुक पर डाल दिया. इसके बाद मुझे पता चला कि राहुल गांधी की भी फैन फॉलोइंग कम नहीं है. मुझे हिंदी में तो गाली पड़ी ही पड़ी इटैलियन में भी पड़ी. मैंने सोचा कि खा लेते हैं. पास्ता भी तो खाते ही हैं.'

मोदी के बारे में ट्वीट कर फंसे थे कपिल

प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट कर भी कपिल शर्मा विवादों में आए थे. इसपर कपिल ने बताया वह अपने घर में बैठकर शराब पी रहे थे. शराब जैसे जैसे उन्हें चढ़ने लगी वैसे वैसे कपिल अलग-अलग चीजों पर ट्वीट करने लगे. कुछ समय बात कपिल के कुक भी उनके साथ बैठकर पीने लगे थे. नशे में धुत कपिल शर्मा ने पीएम मोदी को टैग करते हुए एक ट्वीट कि‍या था. इसके बाद वह सो गए. बीच रात नींद टूटने के बाद कपिल ने एक और ट्वीट लिखा था. इसके बाद जो विवाद शुरू हुआ, वह सभी को पता है.