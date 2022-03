Punjab Election Results 2022: हार के बाद Navjot Singh Sidhu अगले हफ्ते ज्वॉइन कर लेंगे AAP... KRK ने कसा तंज

पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे सामने आ गए हैं. आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 'झाड़ू' चला ही दी है. कांग्रेस का पत्ता साफ कर डाला है. 117 सीटों में से आप के पास 93 सीटें आ गई हैं. हालांकि, अभी फाइनल नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले कमाल आर खान ने ट्विटर पर भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है. अपने ट्वीट्स में एक के बाद एक निशाने नवजोत सिंह सिद्धू पर वह साध रहे हैं. देखा जाए तो सीएम की कुर्सी पाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी भी बदली, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया. एक ही झटके में उनके सीएम बनने के सपने चकनाचूर हो गए.

केआरके ने किया ट्वीट

खुद को एक्टर और क्रिटीक बताने वाले केआरके किसी भी हाल में नवजोत सिंह सिद्धू पर विश्वास करने से इनकार कर रहे हैं. उनका कहना है कि मैं किसी पर भी विश्वास कर सकता हूं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू पर नहीं कर सकता. हो सकता है अगले हफ्ते सिद्धू आप ज्वॉइन कर ले, क्योंकि सिद्धू हमेशा रूलिंग पार्टी का हिस्सा जो रहना चाहते हैं.

I can trust everyone except #Sidhu. Ho Sakta Hai Next week Sidhu #Aap join Karle. Because Sidhu likes to remain in the ruling party.