टूटी 14 साल की शादी! जय से एलिमनी नहीं बेटी की अच्छी परवरिश चाहती हैं माही, करीबी का दावा

वी कपल माही विज और जय भानुशाली के तलाक की खबरों के बीच अब सच सामने आया है. दोनों के बीच भले ही दूरियां आई हों, लेकिन एक-दूसरे के प्रति सम्मान और बेटी तारा के लिए प्यार अब भी बरकरार है. जानिए क्यों माही ने एलिमनी मांगने से किया इनकार और कैसे दोनों मिलकर तारा की परवरिश करेंगे.

जय से एलिमनी नहीं लेना चाहतीं माही (Photo: Instagram @jaybhanushali)
टीवी के मशहूर कपल माही विज और जय भानुशाली पिछले कुछ महीनों से अपनी तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में उनके अलग होने की वजह, एलिमनी और कई बातों को लेकर कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं. हालांकि माना जा रहा है कि उनके अलग होने की खबरें कुछ हद तक सही हो सकती हैं, लेकिन एलिमनी की मांग और झगड़ों से जुड़ी खबरें पूरी तरह गलत हैं.

एलिमनी नहीं चाहतीं माही

माही की एक करीबी दोस्त ने टाइम्स ऑफ इंडिया से इस बारे में बातचीत की और कहा कि,“माही कभी भी जय से एलिमनी नहीं मांगेगी. वह सच्चे दिल से चाहती है कि जय अपनी जिंदगी में आगे बढ़े. वह उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती. दोनों के बीच आज भी अच्छा रिश्ता है और वे एक-दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं.”

सोर्स ने आगे बताया कि,“जय माही की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और यही भावना माही की तरफ से भी है. उनका रिश्ता बहुत खूबसूरत है. हम चाहते हैं कि लोग समझें- हर रिश्ता तलाक के बाद कड़वाहट में खत्म नहीं होता. माही के लिए इंसान की कीमत उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से तय होती है.”

तारा की मिलकर परवरिश करेंगे जय-माही

उन्होंने यह भी कहा कि,“उनकी बेटी तारा दोनों के बीच की सबसे मजबूत कड़ी है. वे तारा के लिए साथ मिलकर अच्छे माता-पिता बनेंगे. भले ही अब वे सोशल मीडिया पर साथ में न दिखें, लेकिन एक-दूसरे की पोस्ट पर कमेंट करते रहते हैं, जिससे रिश्ता हल्का-फुल्का और दोस्ताना बना रहता है.”

मालूम हो कि हाल ही में माही ने एक पोस्ट पर कमेंट किया था कि वो गलत अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी. लेकिन अभी तक ना तो माही और ना ही जय ने अपनी तलाक की खबरों कोई ऑफिशियल कंफर्मेंशन या मनाही वाली बात कही है. 

9 साल बाद माही का कमबैक

वर्कफ्रंट पर, जल्द ही माही विज टीवी पर अपने नए शो ‘सेहर होने को है’ में नजर आने वाली हैं. लगभग 9 साल बाद छोटे पर्दे पर वापसी कर रहीं माही अब पूरी तरह अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं, और यह शो उनके फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है. 

