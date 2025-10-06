scorecardresearch
 

फिर लौट रहा इंडियन आइडल, शो जीतकर गायब हुए ये विनर्स, शोबिज से दूर कहां बिजी हैं?

सिंगिंग शो इंडियन आइडल लौट रहा है. पिछले सीजन के कुछ विनर्स हैं जो अपनी सफलता के बाद भी बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं. जबकि कई ने अपनी गायिकी से इंडस्ट्री में नाम कमाया है. जानते हैं उन विनर्स के बारे में जिनकी आज कहीं चर्चा नहीं हो रही है.

इंडियन आइडल जीतकर भी लाइमलाइट से दूर ये विनर्स (Photo: Instagram @manasighosh.official/vaibhavgupta_sings/rishisinghmusic)
सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के नए सीजन का 18 अक्टूबर से आगाज होने जा रहा है. विशाल डडलानी, बादशाह और श्रेया घोषाल फिर सुरों की महफिल सजाने वाले हैं. नए सीजन के प्रोमोज में कंटेस्टेंट्स की गायिकी ने समां बांध दिया है. इंडियन आइडल ने कई कंटेस्टेंट्स की किस्मत बनाई है. उन्हें रातोरात स्टार बनाकर बुलंदियों तक पहुंचाया है.

सिंगिंग शो जीतकर इनकी बदली किस्मत

लेकिन कहते हैं कि हर कोई फेम से मिले मौकों को भुना नहीं पाता. बीते सीजन्स के कई विनर्स हैं जिन्होंने इस जीत से मिलने वाले किसी भी मौके को बर्बाद नहीं किया. शो के ये विनर्स तब भी स्टार थे और आज भी. शो जीतकर अभिजीत सावंत, प्रशांत तमांग, सौरभी देबबर्मा, श्रीराम चंद्र, सलमान अली, पवनदीप राजन की किस्मत बुलंदी पर है. ये सिंगर्स कॉन्सर्ट के अलावा इंडस्ट्री में भी अपनी गायिकी के लिए फेमस हैं. रीजनल भाषा में भी इन सिंगर्स ने अपनी गायिकी से धमाल मचाया है.

लेकिन कई ऐसे भी हैं जो विनर बनने के बाद भी खास मुकाम करियर में हासिल नहीं कर पाए. वो कॉन्सर्ट और रील तक ही सिमट गए. जानते हैं शो के उन विनर्स के बारे में, जो आज लाइमलाइट में नजर नहीं आते हैं...

सनी हिंदुस्तानी 
सनी ने इंडियन आइडल का 11वां सीजन अपने नाम किया था. वो बचपन से म्यूजिक के शौकीन रहे हैं. उन्होंने कुछ फिल्मों में गाने गाए हैं. लेकिन 2023 के बाद से वो लो-प्रोफाइल हैं. वो इंस्टा पर सिंगिंग वीडियोज डालते हैं. कॉन्सर्ट में अपनी सिंगिंग का हुनर दिखाते हैं. फैंस उन्हें किसी बड़े प्रोजेक्ट में देखने का इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी नहीं है.

ऋषि सिंह
सीजन 13 को ऋषि सिंह ने जीता था. शो में रहते हुए अयोध्या के ऋषि को एक्टिंग और सिंगिंग के ऑफर मिले थे. उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोज रिलीज किए हैं. लेकिन कोई ऐसा गाना वो नहीं बना पाए जो ऑडियंस की जुबां पर चढ़ सके. फैंस को ऋषि के बड़े ब्रेक का इंतजार है. क्योंकि उनके लिए ये वही ऋषि सिंह हैं जिनकी तारीफ विराट कोहली ने की थी. 

वैभव गुप्ता
इंडियन आइडल सीजन 14 को कानपुर के वैभव गुप्ता ने जीता था. लेकिन अब वो कहां हैं, फैंस को भी नहीं मालूम. इंस्टा पर उनके सिंगिंग वीडियो देखने को मिलते हैं. लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट उन्हें नहीं मिला है. वैभव ने म्यूजिक एल्बम निकाले हैं. पर जितनी उनसे उम्मीद थी, उस मुकाम तक वो नहीं पहुंच सके. 

मानषी घोष
मानषी घोष ने सीजन 15 अपने नाम किया था. लेकिन अब उनके बारे में कोई बात नहीं होती है. वो कॉन्सर्ट में दिखती हैं. इंडियन आइडल शो ने उनके लिए वंडर नहीं किया है. 

---- समाप्त ----
