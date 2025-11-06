इंडियन आइडल का ये कैसा नियम? सिलेक्ट करके सिंगर अनुशॉ अस्कारी को शो से किया रिजेक्ट

इंडियन आइडल सिंगिंग की दुनिया का सबसे बड़ा रिएलिटी शो माना जाता है. इसके 16वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है. इस शो ने म्यूजिक इंडस्ट्री को कई उभरते सितारे दिए हैं तो वहीं कई लोगों के सपना चकनाचूर भी हुए हैं. ऐसा ही एक नाम है अनुशॉ अस्कारी, जो दो बार ऑडिशन में सिलेक्ट हुईं, उनके वायरल ऑडिशन वीडियो ने उन्हें फेम भी दिलाया लेकिन मुख्य मंच तक पहुंचना जैसे उनकी किस्मत में नहीं लिखा.

ऑडिशन देकर वायरल हुई थी अनुशॉ

अनुशॉ के पहले ऑडिशन का वीडियो खूब वायरल हुआ था, उन्होंने इंडियन आइडल 15 के वक्त मुंबई में ऑडिशन दिया था. अनुशॉ ने अजीब दास्तां है ये गाना गाया था, लेकिन विशाल ददलानी ने उनकी आवाज को कच्ची कहकर रिजेक्ट कर दिया था. हालांकि बादशाह ने कहा था कि ये डिजास्टर नहीं है लेकिन हां ये एक सीखने की शुरुआत जरूर है.

अनुशॉ के उस वीडियो को मिलियन में व्यूज मिले थे, उन्होंने खुद बताया था कि भले ही वो जानती हैं कि उन्होंने बहुत बेकार गाया था, लेकिन बावजूद इसके उनका दिल टूट गया था. क्योंकि उन्हें बहुत बुरे कमेंट्स सुनने को मिले.

यहां देखें वो वीडियो...

इंडियन आइडल 16 में हुईं सिलेक्ट

हालांकि, इंडियन आइडल 15 के वक्त अनुशॉ को मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने पूरे एक साल तक कोशिश की. सिंगिंग प्रैक्टिस की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखे, रियाज किया. इसके बाद उन्होंने फिर हाल फिलहाल में हो रहे इंडियन आइडल 16 के लिए ऑडिशन दिया.

Advertisement

अनुशॉ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि कैसे उनका सपना इस बार भी टूट गया. उन्होंने ऑडिशन वीडियो भेजा, जिसके बाद उन्हें सिलेक्ट किया गया, फिर उन्हें वर्कशॉप के लिए मुंबई भी बुलाया गया. इसमें भी वो सिलेक्ट हो गईं, लेकिन 10 दिन के इंतजार के बाद उन्हें कॉल करके बताया गया कि उन्हें फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है.

वायरल वीडियो की वजह से किया रिजेक्ट

जब अनुशॉ ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये फैसला टीवी की ओर से लिया गया है. आप पहले भी ऑडिशन दे चुके हो, इसलिए आपको ड्रॉप किया जा रहा है. अनुशॉ इस बात दुखी हुईं लेकिन फिर खुद को अगली बार के लिए चीयर कर लिया. वीडियो में उन्होंने कहा कि- पिछले साल के ऑडिशन के बाद मैं फिर से इस साल इंडियन आइडल 16 के ऑडिशन में लौटी. ये है मेरी कहानी कि कैसे मैं सेलेक्ट हुई, लेकिन टीवी राउंड की रिहर्सल शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले चैनल ने मुझे हटा दिया क्योंकि मैं पिछले साल पहले ही टीवी पर आ चुकी थी. कितनी अजीब बात है, है ना?

अनुशॉ का टूटा दिल

अनुशॉ ने आगे कहा कि, 'झूठ नहीं बोलूंगी, ये बात चुभी जरूर. इस वीडियो में मैं खुश और जोशीली दिख रही हूं, लेकिन उस वक्त दिल बहुत टूटा था. लेकिन सच कहूं तो, पिछले साल के रिजेक्शन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. उसी ने मुझे इस बार का झटका थोड़ा हल्के मन और बेहतर सोच के साथ झेलने में मदद की. अगर कोई और कंटेस्टेंट ये वीडियो देख रहा है और कुछ ऐसा ही झेल रहा है, तो याद रखो- तुम अकेले नहीं हो. हर 'ना' तुम्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार करती है.'

Advertisement

रिएलिटी शो के कॉन्सेप्ट पर उठे सवाल

अनुशॉ इसे हालांकि बेहद स्पोर्टी तरीके से लेती हैं लेकिन मेकर्स को लेकर और रिएलिटी शो के कॉन्सेप्ट पर ऐसे में बड़ा सवाल उठता है. अनुशॉ 15वें सीजन के ऑडिशन में रिजेक्ट होकर 16वें सीजन में सिलेक्ट हुईं. लेकिन इसी को वजह बताते हुए उन्हें एंट्री देकर भी लास्ट मिनट निकाल दिया गया.

ऐसा कई बार हुआ जब पार्टिसिपेंट्स ने रिएलिटी शोज में एंट्री पाने के लिए लगातार हर साल ऑडिशन दिए हैं. ऐसे में अनुशॉ की यहां क्या गलती थी. क्या सिर्फ इसलिए कि उनका ऑडिशन वीडियो वायरल हो गया था, उन्हें स्टेज प्रैक्टिस राउंड से पहले निकाल दिया गया. अगर हां, तो ये नियम कब और कैसे बने और इनका आधार क्या है?

कौन हैं अनुशॉ?

मालूम हो कि, अनुशॉ को भले ही इंडियन आइडल में चांस नहीं मिला लेकिन वो सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएशन का काम भी करती हैं. वहीं अपनी आवाज के गाने के वीडियोज भी शेयर करती हैं और लाइफस्टाइल से जुड़े कंटेंट भी बनाती हैं. उन्हें इंस्टाग्राम पर 66.9K लोग फॉलो करते हैं. वो वैसे तो ईरान की हैं लेकिन उनका जन्म भारत में ही हुआ है. अनुशॉ अपने प्रोफाइल के जरिए बताती हैं कि वो कई भाषा में गाने गा सकती हैं.

---- समाप्त ----