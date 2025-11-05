scorecardresearch
 

हिना खान की वजह से मिला फेम, अब हीरो बनने की तैयारी में पति रॉकी? बोले- मैं सेलिब्रिटी...

हिना खान और रॉकी जायसवाल शादी के बाद पहले रियलिटी शो पति, पत्नी और पंगा में साथ नजर आए. पति, पत्नी और पंगा का फिनाले करीब है. शो खत्म होने से पहले रॉकी इमोशनल हो गए. उन्होंने अपना एक्टिंग प्लान भी रिवील किया.

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर बोले रॉकी जायसवाल (Credit: Instagram/rockyj1)
अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर बोले रॉकी जायसवाल (Credit: Instagram/rockyj1)

हिना खान और रॉकी जायसवाल टेलीविजन के मोस्ट लविंग कपल में से एक बन चुके हैं. हिना से शादी से पहले रॉकी पर्दे के पीछे काम करते थे. लेकिन एक्ट्रेस से शादी के बाद वो कैमरे पर देखे जाने लगे हैं. शादी के बाद कपल ने पहला रियलिटी शो पति, पत्नी और पंगा साथ में किया. शो में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया. शो का फिनाले करीब है. पति, पत्नी और पंगा खत्म होने से पहले रॉकी से पूछा गया कि क्या वो हीरो बनेंगे? जानते हैं कि इस सवाल का उन्होंने क्या जवाब दिया. 

हीरो बनेंगे रॉकी?
टेली टॉक को दिए इंटरव्यू में हीरो बनने के सवाल पर रॉकी ने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूं. अगर किसी ने मुझे कुछ करने के लिए बोला और मुझे लगा कि मैं न्याय कर पाऊंगा, तो वो करूंगा. ये रियलिटी शो है. यहां मैं जो हूं, वो खुद हूं. लेकिन अगर किसी शो में एक्ट करना होगा, तो वो नहीं हो पाएगा. हम सभी जानते हैं कि एक एक्टर को कमिटमेंट देना पड़ता है.

आगे उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी एक्टर नहीं बनना चाहता हूं. मैं सबको कहता हूं कि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं. लेकिन हां सेलिब्रिटी से शादी जरूर की है. पति, पत्नी और पंगा की शूटिंग मजेदार रही. आगे भी कुछ ऐसा आएगा, तो मैं उसे करना पसंद करूंगा. लेकिन हांं मैं एक्टर बनने का नहीं सोच रहा हूं. 

क्या हैं रॉकी के सपने 
इस इंडस्ट्री में मुझे बहुत सारी चीजें करनी हैं. अभी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं, जिसके बारे में अभी बात नहीं कर सकता. इस तरह का अगर रियलिटी शो मिलेगा, तो वो भी कर सकता हूं. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिना के साथ कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिला, तो जरूर करूंगा. 

बता दें कि 16 नवंबर को पति, पत्नी और पंगा का फिनाले है. पति, पत्नी और पंगा को लाफ्टर शेफ सीजन 3 रिप्लेस कर रहा है. शो में हिना और रॉकी की नोकझोंंक को दर्शकों ने काफी सराहा. जो रॉकी कैमरे के पीछे काम करना पसंद करते थे. उन्होंने कैमरे पर आकर फैन्स का दिल जीत लिया. 

