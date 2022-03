Himesh Reshammiya से लंबी है उनकी पत्नी सोनिया, फोटो के लिए सिंगर ने की ऐसी हरकत, हुए ट्रोल

सिंगर हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) पत्नी सोनिया कपूर संग हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. एयरपोर्ट पर गाड़ी से उतरने के बाद दोनों ने ही पैपराजी को पोज दिए और फोटो क्लिक कराए. मीडियाकर्मियों ने वीडियो भी बनाया. इस दौरान हिमेश अपनी एक हरकत की वजह से लोगों के न‍िशाने पर आ गए.

दरअसल, सोनिया कपूर, हिमेश से हाइट में लंबी हैं. ऐसे में हिमेश पत्नी सोनिया की हाइट को मैच करने के लिए उचक-उचककर फोटो क्लिक करा रहे थे. वह अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े होकर पोज दे रहे थे. देखा जाए तो कई बार आम लोगों की ही तरह सेलेब्स भी हाइट में मात खा जाते हैं और उसमें भी अगर पार्टनर लंबा हो तो वह उसकी हाइट से मैच होने की कोशिश करते हैं.

When your wife/Partner is Taller than you. 😂🤣👍🏽https://t.co/1Qr4Yd3Gzx pic.twitter.com/n4KFYmI709