'मुझपर क्यों चढ़ रही?', भोजपुरी हसीना को गौरव खन्ना ने फटकारा, रोईं नीलम, कुनिका ने संभाला

बिग बॉस 19 में इन दिनों इंटेंस ड्रामा चल रहा है. शो में एंटरटेनमेंट से ज्यादा लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं. घरवाले एक दूसरे पर तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं. नॉमिनेशन टास्क में घर का माहौल काफी ज्यादा बिगड़ गया. अब गौरव खन्ना पर भोजपुरी हसीना का गुस्सा फूट पड़ा है. जानते हैं क्यों?

क्यों गुस्से से चिल्लाईं नीलम?

दरअसल, नॉमिनेशन टास्क में घर से बेघर होने के लिए गौरव खन्ना ने नीलम का नाम लिया. नीलम इस बात से इतना ज्यादा ट्रिगर हो गईं कि उन्होंने गौरव पर चिल्लाना शुरू कर दिया. गौरव संग लड़ाई के बाद नीलम खूब रोईं.

शो का प्रोमो वीडियो सामने आ चुका है. वीडियो में देख सकते हैं कि नीलम गुस्से में गौरव खन्ना पर चिल्लाते हुए कहती हैं- आपका जब भी मन करेगा तो कुछ भी बोलेंगे. जब ड्यूटी बांटी जाती है तो आप मुझे बोलते हैं कि तू लंच कर. क्यों बोलते हैं खाने पर? कोई और मुद्दा ढूंढो.

नीलम को चिल्लाता देख गौरव उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया? तू मुझपर क्यों चढ़ रही है? इसपर नीलम ने जवाब दिया कि वो लोग उनके बारे में गलत नैरेटिव सेट करते हैं.

लड़ाई के बाद रो पड़ीं नीलम

नीलम गुस्से से गौरव से बोलीं- खाना बनाने वाला इंसान ना घर से बाहर नहीं होता, सुन लीजिए. अगर आपको लगता है कि मुझे घर से बाहर चले जाना चाहिए तो फिर मुझे भी लगता है कि आपको घर से बाहर चले जाना चाहिए. आप वैसे भी कुछ उखाड़ नहीं रहे घर में रहकर.

गौरव को मिल रहा फैंस का सपोर्ट

गौरव खन्ना संग लड़ाई करने के बाद नीलम इमोशनल हो जाती हैं. वो रोने लगती हैं. नीलम को रोता देख कुनिका उन्हें संभालती हैं और गले लगाती हैं. प्रोमो वीडियो पर फैंस गौरव खन्ना के सपोर्ट में आगे आ रहे हैं. फैंस का कहना है कि नीलम जब भी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होती हैं तो वो चिल्लाने लगती हैं.

जहां तक गेम की बात है तो गौरव खन्ना को भले ही कम स्क्रीन टाइम मिल रहा है. उनपर आरोप लग रहा है कि वो शो में कुछ कर नहीं रहे, मगर फैंस का उन्हें भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि गौरव बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से गेम में आगे बढ़ रहे हैं. वो न किसी को गालियां देते हैं और न किसी के साथ बदतमीजी करते हैं. वैसे आपको कौन पसंद है?

