Bigg Boss: अफसाना-शमिता पर भड़कीं Gauahar Khan, पूछा- क्या सोचने की क्षमता खो दी है?

बिग बॉस हाउस में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है. अफसाना खान ने पूरे घर में कहर बरपा रखा है. अफसाना और शमिता शेट्टी के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई ने शो को सुर्खियों में ला दिया है. अब गौहर खान ने इन दोनों सेलेब्स को उनके बिहेवियर के लिए लताड़ लगाई है.

अफसाना खान-शमिता शेट्टी पर भड़कीं गौहर खान

गौहर खान ने ट्वीट कर लिखा- हे भगवान क्या लोगों ने अपने सोचने की क्षमता खो दी है? घर के अंदर क्रेजी कर देने वाला घमासान हो रहा है. कपड़े को काटने के लिए शमिता अपनी कैंची लेकर आ रही है. वाह. मैं शॉक्ड हूं. एक तरफ आप चिल्ला रहे हैं कि ध्यान रखो और दूसरी तरफ आप सबसे खतरनाक चीज कर रहे हो.

Omg have people lost their basic thinking abilities???? WTF Theres a crazy tussle going on , n Shamita brings out a scissor to cut the fabric!!!!! Wow ! I’m just shocked ! On one hand u are shouting guys be careful n the other u are literally doing the most dangerous thing #bb15