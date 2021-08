निशांत भट्ट ने गौहर खान के बिग बॉस जीतने पर उठाए सवाल, एक्ट्रेस बोलीं- लूजर एटिट्यूड

बिग बॉस ओटीटी को शुरू हुए अब एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है. पहला वीकेंड भी खत्म हो चुका है और फैंस दूसरे वीकेंड के वार का इंतजार कर रहे हैं. शो में कंटेस्टेंट्स अब आपस में घुल-मिल गए हैं. जहां एक तरफ वे एक-दूसरे संग खास बॉन्डिंग बनाने में लगे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ कंटेस्टेट्स टास्क के दौरान आपस में भिड़ते भी नजर आ रहे हैं. अब जब इतने सारे कंटेस्टेंट्स एक घर में हैं तो गॉसिप तो होंगी ही. हाल ही में शो में दिव्या अग्रवाल संग बातचीत के दौरान गौहर खान के बिग बॉस जीतने पर निशांत ने प्रतिक्रिया दी जो गौहर को कुछ रास नहीं आई और सोशल मीडिया पर गौहर ने निशांत भट्ट की क्लास लगा दी.

निशांत पर भड़कीं गौहर

दरअसल, निशांत भट्ट ने दिव्या अग्रवाल से गौहर खान के बिग बॉस जीतने के बारे में बात करते हुए कहा था कि गौहर बहुत ज्यादा 'aaen aaen' करती थी. जबकी जीशान ने गौहर के बारे में कहा कि उन्हें फिनाले में सबसे ज्यादा वोट मिले थे और इसी वजह से वे शो जीती थीं. गौहर खान के एक फैन ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. जब गौहर खान ने ये देखा तो उन्हें बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और उन्होंने निशांत भट्ट को करारा जवाब दिया.

गौहर ने निशांत के चिल्लाने पर किया रिएक्ट

गौहर ने लिखा- शांति, बोलने दो, अंगूर खट्टे हैं. हाहा प्यार फैलाओ. एक दूसरे ट्वीट में गौहर ने लिखा कि- अगर लोग चिल्लाने से बस ट्रॉफी जीत जाते तो निशांत के हाथ में पहले हफ्ते ट्रॉफी होती. हाहाहहाहा. दोस्तों, हल्के में लो ये सब और निशांत को माफ कर दो. एक लूजर एटिट्यूड को नहीं पता होता है कि जीतने के लिए किस-किस चीज की जरूरत होती है.

Agar sirf chillane se log bb jeet jaate toh nishant ke haath mein pehle hafte mein trophy hoti ! Hahahahahahah . Guys take light , forgive him ! A loser attitude won’t know what it takes to be a winner . First as a human being n then of the biggest show of the country ! 🙏🏻