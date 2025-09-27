scorecardresearch
 

Feedback

'दोगले हो', अमाल पर भड़कीं गौहर, सलमान खान के सामने लगाई फटकार

बिग बॉस के वीकेंड वार में गौहर खान ने आवेज दरबार को उनकी चुप्पी पर खरी-खोटी सुनाई. इसके बाद गौहर ने अमाल मलिक को भी उनके दोगले कैरेक्टर के लिए फटकार लगाई.

Advertisement
X
गौहर खान का फूटा गु्स्सा (PHOTO: Screengrab)
गौहर खान का फूटा गु्स्सा (PHOTO: Screengrab)

बिग बॉस दिन-ब-दिन दिलचस्प होता जा रहा है. इस वीकेंड का वार बिग बॉस हाउस में हाइवोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है. वीकेंड का वार पर गौहर खान अपने जेठ आवेज दरबार को आईना दिखाती दिखेंगी. वहीं अमाल मलिक को फटकार लगाती नजर आएंगी. आइए जानते हैं कि बिग बॉस के मंच से गौहर ने आवेज और अमाल से क्या कहा. 

आवेज से क्या बोलीं गौहर?
वीकेंड का वार का प्रोमो सामने आ चुका है. प्रोमो में सलमान खान, आवेज से कहते हैं कि मैं आपकी तभी मदद कर सकता हूं. जब आप अपनी मदद खुद करें. जैसे पूरे हफ्ते आप मुद्दों पर नहीं बोले हैं. मैं उसी तरह कुछ नहीं बोलूंगा. इसके बाद स्टेज पर गौहर खान की एंट्री होती है. वो आवेज से कहती हैं कि आपको यहां पर क्या हो रहा है. 

गौहर ने आवेज से कहा कि अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो कौन लड़ेगा. उन मुद्दों पर बिल्कुल चुप हो, जहां बोलना चाहिए. अगर आप नहीं बोलेंगे, तो आपको शो में रहने का चांस नहीं मिलेगा. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

सम्बंधित ख़बरें

amaal mallik
'मैंने मुंह खोला तो...', अमाल मलिक का फूटा गुस्सा, रोईं नेहल  
Tanya Mittal, Salman Khan
बिग बॉस की 'राजकुमारी' बनीं तान्या, सलमान ने दिया सरप्राइज 
Ismail Darbar,Armaan Malik,Daboo Malik
आवेज-अमाल की लड़ाई में कूदे इस्माइल दरबार, बोले- सलमान की गोद में बैठकर...  
Manisha Rani, Pawan Singh
अशनीर के शो में होगी मनीषा रानी की एंट्री, पूरी करेंगी पवन सिंह की कमी? 
गौरव खन्ना-मृदुल तिवारी (Photo: Instagram @gauravkhannaofficial/themridul_)
बिग बॉस में फ्लाप हुए गौरव-मृदुल, सलमान की डांट के बावजूद नहीं सुधरा गेम 

अमाल पर भड़कीं गौहर 
आवेज से बात करने के बाद गौहर का पारा हाई हो जाता है. वो अमाल की पोल खोलते हुए कहती हैं कि आपका कैरेक्टर दोगला आ रहा है और आप किसी के नहीं हैं.

Advertisement

इंप्रेस हुए फैन्स 
शो का प्रोमो देखने के बाद फैन्स एक्साइटेड दिख रहे हैं. एक ने लिखा कि बुली गैंग की बैंड बजने वाली है. दूसरे ने कहा कि किसी ने तो आकर सच कहा. वहीं एक ने कहा कि इसलिए गौहर मेरी फेवरेट हैं. अन्य यूजर ने लिखा कि गौहर जी आज का एपिसोड देखने में मजा आएगा. लोग गौहर को उनके बोल्ड अंदाज के लिए प्यार दे रहे हैं. कई फैन्स ने सलमान खान के सामने अमाल को लताड़ने के लिए गौहर की तारीफ की है.

खबर है कि इस वीकेंड आवेज दरबार शो से बाहर हो चुके हैं. वहीं नीलम गिरी को सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है. अगर वाकई आवेज शो से बाहर हो चुके हैं, तो ये खबर उनके फैन्स के लिए दिल टूटने वाली है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement