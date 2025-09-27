'दोगले हो', अमाल पर भड़कीं गौहर, सलमान खान के सामने लगाई फटकार

बिग बॉस दिन-ब-दिन दिलचस्प होता जा रहा है. इस वीकेंड का वार बिग बॉस हाउस में हाइवोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है. वीकेंड का वार पर गौहर खान अपने जेठ आवेज दरबार को आईना दिखाती दिखेंगी. वहीं अमाल मलिक को फटकार लगाती नजर आएंगी. आइए जानते हैं कि बिग बॉस के मंच से गौहर ने आवेज और अमाल से क्या कहा.

आवेज से क्या बोलीं गौहर?

वीकेंड का वार का प्रोमो सामने आ चुका है. प्रोमो में सलमान खान, आवेज से कहते हैं कि मैं आपकी तभी मदद कर सकता हूं. जब आप अपनी मदद खुद करें. जैसे पूरे हफ्ते आप मुद्दों पर नहीं बोले हैं. मैं उसी तरह कुछ नहीं बोलूंगा. इसके बाद स्टेज पर गौहर खान की एंट्री होती है. वो आवेज से कहती हैं कि आपको यहां पर क्या हो रहा है.

गौहर ने आवेज से कहा कि अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो कौन लड़ेगा. उन मुद्दों पर बिल्कुल चुप हो, जहां बोलना चाहिए. अगर आप नहीं बोलेंगे, तो आपको शो में रहने का चांस नहीं मिलेगा.

अमाल पर भड़कीं गौहर

आवेज से बात करने के बाद गौहर का पारा हाई हो जाता है. वो अमाल की पोल खोलते हुए कहती हैं कि आपका कैरेक्टर दोगला आ रहा है और आप किसी के नहीं हैं.

इंप्रेस हुए फैन्स

शो का प्रोमो देखने के बाद फैन्स एक्साइटेड दिख रहे हैं. एक ने लिखा कि बुली गैंग की बैंड बजने वाली है. दूसरे ने कहा कि किसी ने तो आकर सच कहा. वहीं एक ने कहा कि इसलिए गौहर मेरी फेवरेट हैं. अन्य यूजर ने लिखा कि गौहर जी आज का एपिसोड देखने में मजा आएगा. लोग गौहर को उनके बोल्ड अंदाज के लिए प्यार दे रहे हैं. कई फैन्स ने सलमान खान के सामने अमाल को लताड़ने के लिए गौहर की तारीफ की है.

खबर है कि इस वीकेंड आवेज दरबार शो से बाहर हो चुके हैं. वहीं नीलम गिरी को सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है. अगर वाकई आवेज शो से बाहर हो चुके हैं, तो ये खबर उनके फैन्स के लिए दिल टूटने वाली है.

