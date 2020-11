BB: कविता कौशिक के सपोर्ट में आए कीकू शारदा, बोले- वो सही के लिए लड़ती हैं

बिग बॉस 14 में कविता कौशिक जब से आई हैं, किसी न किसी कारण से खबरों में रहती हैं. एजाज खान संग उनकी लड़ाई ने तो तूल ही पकड़ लिया. एक्ट्रेस काम्या पंजाबी हमेशा कविता के सपोर्ट में रहती हैं. अब कविता को को-स्टार रहे कीकू शारदा भी उनके सपोर्ट में आ गए हैं.

कविता के सपोर्ट में कीकू

कीकू शारदा ने वीडियो में कहा- कविता कौशिक बिग बॉस के घर में हैं. आपसे रिक्वेस्ट है, उन्हें वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए. उनके साथ मेरी बहुत लंबी जर्नी रही है. हमने साथ एफआईआर शो किया था. हमने 8 साल साथ काम किया. वो बहुत अच्छी इंसान हैं. सही मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती है. कुछ गलत हो रहा होता है तो लड़ती हैं. लेकिन सही चीजों के लिए लड़ती हैं. जिसतनी वो प्यारी हैं उतनी ही मजबूत हैं. उन्हें सपोर्ट करिए. वोट करिए.

Bhagvad Gita mai likha hai ki jab sach ladta hai toh akela hee ladta hai

Aur jeet hamesha sach ki hee hoti hai

