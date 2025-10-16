BB19: फरहाना ने फाड़ी नीलम के घर की चिट्ठी, अमाल ने फेंका खाना, शुरू हुई वॉर

बिग बॉस के घर में एक नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है. घरवालों के लिए उनके घर से चिट्ठियां आने वाली हैं, जो उनकी आंखों को नम करेंगी. लेकिन वहीं कुछ घरवालों के नसीब में उसे पढ़ना नहीं लिखा होगा. क्योंकि बिग बॉस कैप्टेंसी टास्क के दौरान सभी को असमंजस में डालने वाले हैं. फरहाना भट्ट के सामने भी दोबारा कप्तान बनने की चुनौती होगी, जिसे वो पूरा करना चाहेंगी.
फरहाना ने बर्बाद की नीलम की चिट्ठी
हाल ही में शो का नया प्रोमो सामने आया जिसमें फरहाना के पास घर का कप्तान बनने का मौका होगा. उन्हें चॉइस दी जाएगी कि या तो वो घर का कप्तान बनने के लिए नीलम गिरी की चिट्ठी को फाड़ दें. या फिर वो उन्हें चिट्ठी देकर कप्तानी का मौका गंवा दें. हालांकि फरहाना एक पल नहीं सोचती. उन्होंने सीधा चिट्ठी को मशीन में डालकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर डाले. अपनी चिट्ठी खत्म होता देख, नीलम बिलक-बिलक कर रोती दिखीं.
उन्हें संभालने कुनिका सदानंद और नेहल आईं. घर का कोई भी सदस्य फरहाना के फैसले से खुश नहीं दिखा. थोड़ी देर बाद तान्या, बसीर, शहबाज और अमाल फरहाना के पास गए और उनकी क्लास भी लगाई. लेकिन फरहाना को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं नजर आया. वो इस सबके बावजूद हंसती दिखाई दी जिससे अमाल मलिक का पारा हाई हो गया.
अमाल मलिक का पारा हुआ हाई
अगले प्रोमो में दिखा कि अमाल, फरहाना के पास पहुंचे जो उस वक्त अपना खाना खा रही थीं. सिंगर उस वक्त काफी गुस्से में नजर आए. उन्होंने फरहाना के फैसले पर नाराजगी जताई और उनके खाना खाने पर सवाल भी उठाए. अमाल ने कहा कि फरहाना ने जो किया, उसके बाद उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए. जिसपर एक्ट्रेस ने कहा कि वो बाद में देखेंगी. फरहाना के जवाब से अमाल खुश नहीं दिखे.
वो उनकी तरफ गुस्से में बढ़ते दिखाई दिए. अमाल ने फरहाना की खाने की प्लेट को फेकना शुरू किया जिसे देख कुनिका भी चिल्लाईं. अमाल ने इसी दौरान खाने की प्लेट भी तोड़ दी. सिंगर का गुस्सा देख सभी घरवाले उन्हें रोकते नजर आए. तान्या, बसीर और शहबाज ने अमाल को रोका लेकिन सिंगर का गुस्सा अपने सांतवे आसमान पर था. अब अमाल के इस एक्शन का क्या नतीजा निकलेगा, ये देखने लायक होगा.