ये सुपरस्टार बनेेगा बिग बॉस 19 का विनर? फराह खान का खुलासा, बोलीं- मैं शो को....

Bigg Boss 19 Winner: बिग बॉस 19 अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. हर कोई अपने फेवरेट स्टार को शो का विनर बनते देखना चाहता है. कोई तेज तर्रार फरहाना भट्ट को जिताना चाहता है तो कोई अमाल मलिक को अपना विनर बता रहा है. मगर अब कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान ने बताया है कि उनके हिसाब से कौन शो का विनर हो सकता है?

और पढ़ें

ये सुपरस्टार बन सकता है शो का विनर?

फराह खान काफी करीब से बिग बॉस फॉलो करती हैं. सलमान की गैरमौजूदगी में वो कभी-कभी शो को होस्ट भी करती नजर आती हैं. अब सोहा अली खान के पॉडकास्ट में बिग बॉस 19 के बारे में बात करते हुए फराह ने कहा कि उन्हें लगता है कि ये सीजन गौरव खन्ना का शो बन चुका है.

सोहा ने फराह से पूछा- उनके हिसाब से उन्हें कौन शो का विनर लगता है? इसपर फराह ने जवाब दिया- मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहने की इजाजत है या नहीं, क्योंकि मुझे इस बारे में बात करना पसंद नहीं है. मैं बिग बॉस से काफी क्लोज हूं. मैं अक्सर शो होस्ट भी करती हूं. इसलिए मैं किसी भी तरह से अपनी राय नहीं देना चाहती.

क्यों गौरव बने फराह के फेवरेट?

Advertisement

फराह आगे बोलीं- मुझे लगता है कि इस बार ये गौरव खन्ना शो बन रहा है, क्योंकि हर कोई उनपर चढ़ रहा है और वो खुद को काफी अच्छी तरह से पेश कर रहे हैं. वो डिग्निफाइड हैं. वो किसी को गालियां नहीं दे रहे हैं. वो काफी अच्छा खेल रहे हैं. इसलिए हर किसी को वो खटक रहे हैं.

गौरव खन्ना की बात करें तो उन्हें टीवी का सुपरस्टार कहा जाता है. वो लगभग पिछले 20 सालों से टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. 'अनुपमा' शो से उन्हें खास पहचान मिली है. वो सेलिब्रिटी 'मास्टरशेफ' शो के विनर भी रह चुके हैं. गौरव अब बिग बॉस 19 में भी काफी अच्छा कर रहे हैं. उन्हें दर्शकों का फुल सपोर्ट और प्यार मिल रहा है. अब गौरव ट्रॉफी जीत पाते हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

---- समाप्त ----