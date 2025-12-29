scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'इसमें कुछ भी पवित्र नहीं...', जी टीवी के मेकर्स पर फूटा एकता कपूर का गुस्सा, ये शो बना वजह

ज़ी टीवी के नए रोमांटिक ड्रामा शो 'पवित्र रिश्ता' को ओरिजिनल क्रिएटर एकता कपूर से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने इस आइकॉनिक नाम के दोबारा इस्तेमाल की आलोचना की है.

Advertisement
X
प्रोड्यूसर एकता कपूर (Photo: India Today)
प्रोड्यूसर एकता कपूर (Photo: India Today)

ज़ी टीवी के आने वाले शो 'पवित्र रिश्ता' से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. जिसमें ओरिजिनल क्रिएटर और प्रोड्यूसर एकता कपूर ने शो के नाम का दोबारा इस्तेमाल करने के लिए मेकर्स की खुलेआम आलोचना की है और चैनल को फटकार लगा दी.

गौरतलब है कि एकता, जिनका 2009 का शो 'पवित्र रिश्ता' दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के साथ एक टेलीविजन लैंडमार्क बन गया था. इस शो ने करीब 5 साल तक टीवी पर राज किया था.

एकता कपूर ने की आलोचना
अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एकता ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की और क्रिएटर्स पर पहले से मौजूद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का फायदा उठाने का आरोप लगाया.एकता कपूर ने लिखा, 'जब क्रिएटर्स अपना खुद का IP नहीं बना पाते हैं, तो वे किसी और के काम पर निर्भर हो जाते हैं. ये 'भयानक एथिक्स' और 'इंटेलेक्चुअल दिवालियापन' का मामला है.'  उन्होंने अंत में लिखा, 'इस फैसले में 'कुछ भी पवित्र नहीं' है. 

सम्बंधित ख़बरें

बरखा बिष्ट
स्मृति ईरानी को कॉपी कर ट्रोल हुईं बरखा बिष्ट, हेटर्स को दिया जवाब
Aashka Goradia, Brent Goble
40 की उम्र में दूसरी बार मां बनेगी एक्ट्रेस, खुशी का नहीं ठिकाना, बोली- बड़ा बेटा...
Karishma Tanna
TV Actress Karishma Karishma Tanna ने किया बड़ा खुलासा!
Tanya Mittal Ekta Kapoor
बिग बॉस खत्म होने से पहले तान्या मित्तल की लगी लॉटरी, मिल गया नया शो!
Surbhi Chandna
2 साल से स्क्रीन से गायब मशहूर एक्ट्रेस, कैसे कर रही गुजारा? बोलीं- डर का सामना...

एकता की इस पोस्ट से जिससे उनकी नाराजगी साफ जाहिर हो गई. ये विवाद तब सामने आया है जब ज़ी टीवी सिद्धार्थ वंकरा द्वारा बनाए गए और अमन सचदेवा द्वारा प्रोड्यूस किए गए 'पवित्र रिश्ता' नाम के एक नए रोमांटिक ड्रामा को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. इस शो में अबरार काजी और प्रियांशी यादव लीड रोल में हैं. जबकि पल्लव प्रधान और रूपा दिवेटिया अहम किरदार निभा रहे हैं. 

Advertisement

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए 'पवित्र रिश्ता' की शूटिंग जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है. जिसका प्रीमियर फरवरी में होने की संभावना है. हालांकि, एकता कपूर की सार्वजनिक आपत्ति ने पहले ही ऑनलाइन बहस छेड़ दी है.

ओरिजिनल शो 'पवित्र रिश्ता' के बारे में
ओरिजिनल 'पवित्र रिश्ता', जिसका प्रीमियर 2009 में ज़ी टीवी पर हुआ था. भारत के सबसे पसंदीदा टेलीविजन शो में से एक बन गया था. एकता कपूर द्वारा अपने बैनर बालाजी टेलीफिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया गया यह डेली सोप मानव और अर्चना की यात्रा को दिखाता है. जिसे दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे ने यादगार तरीके से निभाया था. मिडिल क्लास फैमिली की कहानी दिखाने वाले इस शो से सभी का जुड़ाव हुआ था. पवित्र रिश्ता न सिर्फ लंबे समय तक सफल रहा, बल्कि यह दोनों सितारों सुशांत और अंकिता करियर के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म भी साबित हुआ. जिनके परफॉर्मेंस ने बॉलीवुड में उनके आने का रास्ता बनाया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement