'इसमें कुछ भी पवित्र नहीं...', जी टीवी के मेकर्स पर फूटा एकता कपूर का गुस्सा, ये शो बना वजह

ज़ी टीवी के आने वाले शो 'पवित्र रिश्ता' से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. जिसमें ओरिजिनल क्रिएटर और प्रोड्यूसर एकता कपूर ने शो के नाम का दोबारा इस्तेमाल करने के लिए मेकर्स की खुलेआम आलोचना की है और चैनल को फटकार लगा दी.

गौरतलब है कि एकता, जिनका 2009 का शो 'पवित्र रिश्ता' दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के साथ एक टेलीविजन लैंडमार्क बन गया था. इस शो ने करीब 5 साल तक टीवी पर राज किया था.

एकता कपूर ने की आलोचना

अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एकता ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की और क्रिएटर्स पर पहले से मौजूद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का फायदा उठाने का आरोप लगाया.एकता कपूर ने लिखा, 'जब क्रिएटर्स अपना खुद का IP नहीं बना पाते हैं, तो वे किसी और के काम पर निर्भर हो जाते हैं. ये 'भयानक एथिक्स' और 'इंटेलेक्चुअल दिवालियापन' का मामला है.' उन्होंने अंत में लिखा, 'इस फैसले में 'कुछ भी पवित्र नहीं' है.

एकता की इस पोस्ट से जिससे उनकी नाराजगी साफ जाहिर हो गई. ये विवाद तब सामने आया है जब ज़ी टीवी सिद्धार्थ वंकरा द्वारा बनाए गए और अमन सचदेवा द्वारा प्रोड्यूस किए गए 'पवित्र रिश्ता' नाम के एक नए रोमांटिक ड्रामा को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. इस शो में अबरार काजी और प्रियांशी यादव लीड रोल में हैं. जबकि पल्लव प्रधान और रूपा दिवेटिया अहम किरदार निभा रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए 'पवित्र रिश्ता' की शूटिंग जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है. जिसका प्रीमियर फरवरी में होने की संभावना है. हालांकि, एकता कपूर की सार्वजनिक आपत्ति ने पहले ही ऑनलाइन बहस छेड़ दी है.

ओरिजिनल शो 'पवित्र रिश्ता' के बारे में

ओरिजिनल 'पवित्र रिश्ता', जिसका प्रीमियर 2009 में ज़ी टीवी पर हुआ था. भारत के सबसे पसंदीदा टेलीविजन शो में से एक बन गया था. एकता कपूर द्वारा अपने बैनर बालाजी टेलीफिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया गया यह डेली सोप मानव और अर्चना की यात्रा को दिखाता है. जिसे दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे ने यादगार तरीके से निभाया था. मिडिल क्लास फैमिली की कहानी दिखाने वाले इस शो से सभी का जुड़ाव हुआ था. पवित्र रिश्ता न सिर्फ लंबे समय तक सफल रहा, बल्कि यह दोनों सितारों सुशांत और अंकिता करियर के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म भी साबित हुआ. जिनके परफॉर्मेंस ने बॉलीवुड में उनके आने का रास्ता बनाया.

