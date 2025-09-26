टीवी क्वीन एकता कपूर ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में शिरकत की. इस इवेंट में उन्होंने अपनी फिल्म 'कटहल: अ जैकग्रूट मिस्ट्री' के नेशनल अवॉर्ड जीतने पर बात की. साथ ही बताया कि कैसे उन्होंने एक्ट्रेस और सांसद स्मृति ईरानी के साथ मिलकर टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को दोबारा शुरू किया. एकता, टीवी के साथ-साथ बॉलीवुड का भी जाना माना नाम हैं. 'कटहल' के अलावा उन्होंने और भी कई फिल्मों को अपने प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले बनाया है. वहीं पर्सनल लाइफ में एकता, 6 साल के बेटे रवि कपूर की मां भी हैं. इवेंट के दौरान प्रोड्यूसर से बताया कि वो अपने करियर और मदरहुड को कैसे बैलेंस करती हैं.

मदरहुड पर एकता कपूर ने क्या कहा?

सेशन के दौरान बातचीत में एकता कपूर ने मर्दों और औरतों को लेकर समाज की अलग सोच पर विचार किया. उन्होंने कहा कि एक महिला का एग्रेसिव होना बुरा माना जाता है, जबकि मर्द के मामले में ये नॉर्मल है. इसी के साथ महिला का महत्वाकांक्षी होना भी गलत माना जाता है. एकता ने कहा, 'मुझे एक बार किसी ने कहा था कि तुम अब मां बन चुकी हो, तुम्हारी प्राथमिकता तुम्हारा बच्चा होना चाहिए. अपने करियर वरियर को छोड़ दो.'

अपने मदरहुड पर एकता कपूर ने कहा, 'मेरा (मदरहुड) अच्छा चल रहा है. मैं अपने हिसाब से चीजें करती हूं. मुझे लगता है कि मैं कमिटेड मां हूं. मुझे लगता है कि मैं पारंपरिक मां के स्लॉट में फिट नहीं होती हूं. जिसका मतलब है मैं मदर्स के ग्रुप में बहुत कम एक्टिव हूं, जिसमें लोग ये बात करते हैं कि उन्हें किस रंग का केला अपने बच्चे को खिलाना चाहिए. मैं हेलिकॉप्टर मां नहीं हूं. लेकिन मैंने अपना स्पेस पा लिया है. मुझे सही में गिल्ट होता है. मैं यहां हूं और मेरा बेटा घर पर है, मेरी मां उसका ख्याल रख रही हैं. मैं गिल्ट के साथ काम करती हूं. लेकिन मैं इस सच से भी नहीं भाग रही हूं कि मुझे अपनी कंपनी से प्यार है. मुझे मेरे काम से प्यार है. मैं सिर्फ गुजारे के लिए काम नहीं कर रही हूं. मैं इसलिए काम कर रही हूं क्योंकि मुझे इससे प्यार है और ये अभी भी स्वीकार्य है.'

एकता कपूर ने अपने करियर पर बात करते हुए कहा कि वो रेलेवेंट रहने की कोशिश करती हैं. उनका करियर हमेशा बढ़िया नहीं रहा, उसमें कई उतार-चढ़ाव आए हैं. फिर भी वो राइटर्स और क्रिएटर्स के साथ बैठकर कुछ नया बनाने की कोशिश करती हैं.

