scorecardresearch
 

Feedback

करोड़ों का ब‍िजनेस, 24 घंटे ब‍िजी रहती हैं एकता कपूर, कैसे संभालती हैं बेटा?

महिला के महत्वाकांक्षी होने पर बात करते हुए एकता कपूर ने कहा कि महत्वाकांक्षी महिलाओं को गलत माना जाता है. एकता ने बताया, 'मुझे एक बार किसी ने कहा था कि तुम अब मां बन चुकी हो, तुम्हारी प्राथमिकता तुम्हारा बच्चा होना चाहिए. अपने करियर वरियर को छोड़ दो.'

Advertisement
X
एकता कपूर ने मदरहुड पर की बात (Photo: ITG)
एकता कपूर ने मदरहुड पर की बात (Photo: ITG)

टीवी क्वीन एकता कपूर ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में शिरकत की. इस इवेंट में उन्होंने अपनी फिल्म 'कटहल: अ जैकग्रूट मिस्ट्री' के नेशनल अवॉर्ड जीतने पर बात की. साथ ही बताया कि कैसे उन्होंने एक्ट्रेस और सांसद स्मृति ईरानी के साथ मिलकर टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को दोबारा शुरू किया. एकता, टीवी के साथ-साथ बॉलीवुड का भी जाना माना नाम हैं. 'कटहल' के अलावा उन्होंने और भी कई फिल्मों को अपने प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले बनाया है. वहीं पर्सनल लाइफ में एकता, 6 साल के बेटे रवि कपूर की मां भी हैं. इवेंट के दौरान प्रोड्यूसर से बताया कि वो अपने करियर और मदरहुड को कैसे बैलेंस करती हैं.

मदरहुड पर एकता कपूर ने क्या कहा?

सेशन के दौरान बातचीत में एकता कपूर ने मर्दों और औरतों को लेकर समाज की अलग सोच पर विचार किया. उन्होंने कहा कि एक महिला का एग्रेसिव होना बुरा माना जाता है, जबकि मर्द के मामले में ये नॉर्मल है. इसी के साथ महिला का महत्वाकांक्षी होना भी गलत माना जाता है. एकता ने कहा, 'मुझे एक बार किसी ने कहा था कि तुम अब मां बन चुकी हो, तुम्हारी प्राथमिकता तुम्हारा बच्चा होना चाहिए. अपने करियर वरियर को छोड़ दो.'

सम्बंधित ख़बरें

Ekta Kapoor, Smriti Irani in kyunki saas bhi kabhi bahu thi
2000 एपिसोड का बनाना था रिकॉर्ड, स्मृति की एक कॉल, बन गया शो, बोलीं एकता 
Anupama tops trp list
TRP में फिर नंबर 1 बना 'अनुपमा', दूसरे नंबर पर इस शो ने मारी बाजी, खुश हुए फैन्स 
Kasauti Zindagi Ki 2
नए रंग-मसाले के साथ लौटे थे ये पॉपुलर शोज, नहीं चला जादू, 'क्योंकि 2' रचेगा इतिहास?  
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, Anupamaa
TRP रेस में अनुपमा नंबर 1, 'क्योंकि सास' टॉप 3 से गायब, तुलसी विरानी का फीका पड़ा चार्म? 
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2, Smriti Irani
KSBKBT 2: टीवी पर लौटी तुलसी, देखकर दर्शकों के निकले आंसू, आई अपनों की याद 

अपने मदरहुड पर एकता कपूर ने कहा, 'मेरा (मदरहुड) अच्छा चल रहा है. मैं अपने हिसाब से चीजें करती हूं. मुझे लगता है कि मैं कमिटेड मां हूं. मुझे लगता है कि मैं पारंपरिक मां के स्लॉट में फिट नहीं होती हूं. जिसका मतलब है मैं मदर्स के ग्रुप में बहुत कम एक्टिव हूं, जिसमें लोग ये बात करते हैं कि उन्हें किस रंग का केला अपने बच्चे को खिलाना चाहिए. मैं हेलिकॉप्टर मां नहीं हूं. लेकिन मैंने अपना स्पेस पा लिया है. मुझे सही में गिल्ट होता है. मैं यहां हूं और मेरा बेटा घर पर है, मेरी मां उसका ख्याल रख रही हैं. मैं गिल्ट के साथ काम करती हूं. लेकिन मैं इस सच से भी नहीं भाग रही हूं कि मुझे अपनी कंपनी से प्यार है. मुझे मेरे काम से प्यार है. मैं सिर्फ गुजारे के लिए काम नहीं कर रही हूं. मैं इसलिए काम कर रही हूं क्योंकि मुझे इससे प्यार है और ये अभी भी स्वीकार्य है.'

Advertisement

एकता कपूर ने अपने करियर पर बात करते हुए कहा कि वो रेलेवेंट रहने की कोशिश करती हैं. उनका करियर हमेशा बढ़िया नहीं रहा, उसमें कई उतार-चढ़ाव आए हैं. फिर भी वो राइटर्स और क्रिएटर्स के साथ बैठकर कुछ नया बनाने की कोशिश करती हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement