scorecardresearch
 

Feedback

एस्ट्रोलॉजी ब‍िजनेस में उतरने वाली हैं एकता, किया ऐलान, इस बात का है पछतावा

मुंबई में हुए इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में पहुंची थीं. यहां एकता कपूर ने अपने सबसे बड़े पछतावे के बारे में बताया. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका पैशन प्रोजेक्ट है ज्योतिष शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी है, जो उनका अगला बिजनेस होगा.

Advertisement
X
एकता कपूर को किस बात का का पछतावा? (Photo: ITG)
एकता कपूर को किस बात का का पछतावा? (Photo: ITG)

टीवी और बॉलीवुड की जानी मानी प्रोड्यूसर और कंटेंट क्वीन एकता कपूर घर-घर में फेमस हैं. 25 सितंबर की शाम एकता, मुंबई में हुए इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में पहुंची थीं. यहां एकता कपूर ने अपने सबसे बड़े पछतावे के बारे में बताया. मॉडरेटर प्रीति चौधरी संग बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनका पैशन प्रोजेक्ट है ज्योतिष शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी है.

खुद की जिंदगी पर शो बनाएंगी एकता?

रैपिड फायर खेलते हुए एकता कपूर से पूछा गया कि अगर उनकी जिंदगी पर कोई शो बना तो उसका नाम क्या होगा. एकता ने कहा- टू मच टू सून. एकता ने कहा कि 18 साल की उम्र में उन्हें बेशुमार का फेम और शोहरत मिली. 25 साल की उम्र में वो अपनी पीक पर थीं और 30 साल की उम्र में उन्हें कह दिया गया था कि उनका खेल अब खत्म हो गया है. अब उन्हें कुछ नया करना होगा. तो ये सही में 'टू मच टू सून' था.

सम्बंधित ख़बरें

Ekta Kapoor on motherhood
करोड़ों का ब‍िजनेस, 24 घंटे ब‍िजी रहती हैं एकता, कैसे संभालती हैं बेटा? 
Ekta Kapoor, Smriti Irani in kyunki saas bhi kabhi bahu thi
2000 एपिसोड का बनाना था रिकॉर्ड, स्मृति की एक कॉल, बन गया शो, बोलीं एकता 
Anupama tops trp list
TRP में फिर नंबर 1 बना 'अनुपमा', दूसरे नंबर पर इस शो ने मारी बाजी, खुश हुए फैन्स 
Kasauti Zindagi Ki 2
नए रंग-मसाले के साथ लौटे थे ये पॉपुलर शोज, नहीं चला जादू, 'क्योंकि 2' रचेगा इतिहास?  
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, Anupamaa
TRP रेस में अनुपमा नंबर 1, 'क्योंकि सास' टॉप 3 से गायब, तुलसी विरानी का फीका पड़ा चार्म? 

जिंदगी में इस बात का है पछतावा

आगे प्रोड्यूसर से उनके सबसे बड़े पछतावे के बारे में पूछा गया. उन्होंने कहा, 'मुझे एक पछतावा है, जो मेरी पर्सनैलिटी से निकलकर आया है. मैं सोचती हूं कि काश मैंने खुद को थोड़ी ढील दी होती. अपनी जिंदगी के बहुत से मोड़ों पर मैंने खुद को बड़े इम्तिहानों से गुजारा है. दिमागी रूप से खुद को चीजों से लड़ाया है. मैं अपने साथ कठोर थी. वो सभी साल कभी नहीं वापस आएंगे. मुझे लगता था कि वो बहुत बड़े इश्यू हैं, लेकिन अब मुझे उनसे शिकायत नहीं है. मुझे लगता है कि वो मेरा सबसे बड़ा पछतावा है, क्योंकि मैंने वो साल मैंने खुद पर शक करने और अपने लायक होने या न होने पर सवाल उठाते हुए बिताए हैं. मैंने वो साल खो दिए और मैं खुश भी नहीं थी.'

Advertisement

ज्योतिषी बनेंगी एकता कपूर

एकता कपूर ने अपने ज्योतिष शास्त्र प्रेम पर भी बात की. उन्होंने कहा कि उन्हें सप्लीमेंट और एस्ट्रोलॉजी से प्यार है. उन्होंने कहा, 'अब मैं इसमें (एस्ट्रोलॉजी) और ज्यादा दिलचस्पी रखती हूं. सौभाग्य की बात ये है कि अब दुनिया बदल गई है और सभी को भी इसमें दिलचस्पी है. लेकिन इसमें बहुत गलतियां भी हैं. इंटरनेट पर लोग बेसिक चार्ट को गलत तरह से पढ़ रहे हैं और लोगों को भारी स्ट्रेस में डाल रहे हैं. वो लोगों में डर और चिंता पैदा करके फायदा उठा रहे हैं और उनपर प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी खत्म है. अगले 5 सालों में आपका मारक बिगड़ जाएगा और आप मर जाओगे. चीजें इतनी सिंपल नहीं हैं. चीजें इतनी डरावनी भी नहीं हैं.'

अंत में प्रोड्यूसर एकता कपूर ने कहा कि एस्ट्रोलॉजी उनका अगला बिजनेस प्रोजेक्ट होगा. वो इसे शुरू करेंगी. इसे वो सालों से करना चाहती थीं. ये उनका पैशन प्रोजेक्ट है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement