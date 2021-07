KKK 11: दिव्यांका त्रिपाठी ने जीता फैंस का दिल, रोहित शेट्टी से भी मिली तारीफ

टीवी का मशहूर शो खतरों के खिलाड़ी ऑन एयर हो गया है. दर्शक बेसब्री से इस शो का इंतजार कर रहे थे. उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है और हाल ही में खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 का पहला एपिसोड जारी किया गया. फैंस ने एपिसोड को बहुत पसंद किया और पहले एपिसोड में लोगों का दिल जीता शो की कंटेस्टेंट दिव्यांका त्रिपाठी ने. सोशल मीडिया पर हर तरफ दिव्यांका छाई हुई हैं. यही नहीं, शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने दिव्यांका की तारीफ की.

दिव्यांका पर फिदा हुए फैंस

खतरों के खिलाड़ी 11 का पहला एपिसोड देखने के बाद फैंस दिव्यांका की जमकर तारीफ करते नजर आए. एक शख्स ने लिखा- 'मेरे लिए खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 की हाइलाइट रहीं दिव्यांका त्रिपाठी. इस मजबूत महिला को मेरी ओर से सलाम. वो काफी फियरलेस नजर आईं. उन्होंने एक मगरमच्छ को ऐसे उठाया जैसे ये कोई बड़ी बात है ही नहीं. आस्था ने सही कहा था- ये बंदी किसी से नहीं डरती.' एक दूसरे शख्स ने लिखा कि- 'खतरों के खिलाड़ी सिर्फ स्टंट बेस्ड शो नहीं है बल्कि इसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर भी मायने रखता है. एक टास्क हार कर यहां कंटेस्टेंट को जज नहीं किया जाता. आज तो दिव्यांका त्रिपाठी शो स्टीलर साबित हुईं.'

For the first time ever, I'm watching #KKK11 and that's only because of #AbhinavShukla

I'm rooting for him this season.The way he performed his first stunt and won it, it's amazing..keep smiling like this. You have a long way to go #AbhinavShuklainKKK11

DARR VS DARE FT ABHINAV — divya gaba (@divyagaba69) July 17, 2021

#KhatronKeKhiladi11 #kkk11 is not just a stunt based show, warna stunt man se hi show bhar dete.. it's also comprises of entertainment factor, and people losing one task shouldn't be judged#DivyankaTripathi clearly the show stealer today,followed by #AbhinavShukla #ArjunBijlani — 🆈🅰🆉🅳🅰🅽 (@Yazdan__) July 17, 2021

For me the highlight of todays #KhatronKeKhiladi11 episode was #DivyankaTripathi 👏🏻👏🏻👏🏻 Hats off to this strong woman! she was so fearless today she picked up that crocodile like its no big deal! Aastha was right “yeh bandi kise se nahi darti”👏🏻❤️@Divyanka_T #KKK11#Jasminians — Ethereal🤍✨ (@aadiya_1204) July 17, 2021

Best thing about #KKK11 is the team love, everyone cheering everyone enjoying nobody cares about the results alll having fun — fiza ahmed (@fizaahmed2) July 17, 2021

रोहित ने की दिव्यांका की तारीफ

बता दें कि और लोगों ने भी अपनी राय रखी और उनके लिए शो के पहले एपिसोड की सबसे एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट दिव्यांका त्रिपाठी साबित हुईं. बता दें कि रोहित शेट्टी ने भी दिव्यांका त्रिपाठी की तारीफ की. दिव्यांका ने अमर उजाला से खास बातचीत में बताया था कि उन्हें शो मे रोहित शेट्टी से काफी तारीफ मिली. एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्होंने अपने गुरु की गाइडेंस का फायदा उठाया और सम्मान भी किया. इस वजह से उन्हें रोहित शेट्टी से तारीफों के बोल भी मिले जो उनके लिए सुखद एहसास था.

पहले एपिसोड में 3 टास्क

बता दें कि खतरों के खिलाड़ी के पहले एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स का इंट्रोडक्शन हुआ. इसके बाद शो में 3 टास्क दिए गए. हर एक टास्क को 3-3 कंटेस्टेंट्स ने किया. शो में दिव्यांका त्रिपाठी के अलावा अर्जुन बिजलानी, अनुष्का शेट्टी, आस्था गिल, राहुल वैद्य, निक्की तंबोली, अभिनव शुक्ला और श्वेता तिवारी समेत अन्य कंटेस्टेंट्स भी शामिल हैं. शो का प्रसारण शनिवार और रविवार के दिन रात साढ़े 9 बजे कलर्स टीवी पर किया जा रहा है.