वरुण सूद ने दिव्या अग्रवाल को दिया धोखा, सुनते ही बरस पड़ी एक्ट्रेस

एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल ने अपने फैंस को हाल ही में मायूस किया. उन्होंने एक्टर वरुण सूद संग अपने ब्रेकअप की अनाउंसमेंट की. ये खबर सुनकर फैंस काफी दुखी नजर आए. किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अचानक से ऐसा कुछ देखने को मिलेगा. मगर दिव्या ने पोस्ट के जरिए वरुण सूद संग ब्रेकअप की बात कही और कहा कि वे दोनों ताउम्र अच्छे दोस्त रहेंगे. ये खबर सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार फैंस रिएक्ट कर रहे हैं. कई फैंस का तो ऐसा भी कहना है कि वरुण सूद ने दिव्या को चीट किया इस वजह से दोनों का ब्रेकअप हुआ. मगर दिव्या ने ऐसी बातें करने वाले लोगों की क्लास लगा दी है.

वरुण के बचाव में उतरीं दिव्या

दिव्या ने वरुण पर इल्जाम लगाने वाले लोगों को फटकार लगाई है. दिव्या ने ट्विटर पर वरुण का बचाव करते हुए कहा कि- खबरदार जो किसी ने वरुण के कैरेक्टर पर सवाल उठाने की कोशिश की तो... हमेशा अलगाव किसी के चरित्र की वजह से हो ऐसा जरूरी नहीं है. वो एक ईमानदार इंसान हैं. ये मेरा खुद का डिसीजन है कि मैं अकेले रहना चाहती हूं. किसी को भी हक नहीं है कि वो कुछ भी गलत लिखे. जीवन में ऐसे निर्णय लेने के लिए काफी ज्यादा मजबूती चाहिए होती है. कभी भी ये आसान नहीं होता.

Dare any one say anything about Varun’s character.. not every separation happens because of character!

He is an honest man! It’s my decision to be alone no one has the right to speak anything rubbish !

It takes a lot of strength to take decisions like these in life !

Respect