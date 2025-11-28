scorecardresearch
 
क्यों अजमेर शरीफ दरगाह पर दीपिका ने चढ़ाई चादर? बताया किसकी सलामती की मांगी दुआ

23 नवंबर को यूट्यूब चैनल पर डाले गए व्लॉग में शोएब इब्राहिम ने बताया कि बेटे रुहान के जन्म के बाद अजमेर शरीफ जाने का प्लान टलता रहा. लेकिन आखिरकार उनकी जियारत पूरी हो गई है. दीपिका कक्कड़ ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी के हर अहम मोड़ पर इस दरगाह की जियारत की है.

दीपिका कक्कड़-शोएब इब्राहिम पहुंचे थे अजमेर शरीफ दरगाह (Credit: YouTube/Shoaib Ibrahim Official)
टीवी कपल दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम ने राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की जियारत की. उन्होंने अपनी पूरी यात्रा को अपने लेटेस्ट व्लॉग में कैद किया और बताया कि पिछले तीन साल से वे इस जियारत की प्लानिंग कर रहे थे. लेकिन किसी न किसी वजह से बात नहीं बन पा रही थी. कपल ने वहां जाने का असली कारण भी शेयर किया.

दीपिका-शोएब गए थे अजमेर

23 नवंबर को यूट्यूब चैनल पर डाले गए व्लॉग में शोएब इब्राहिम ने बताया कि बेटे रुहान के जन्म के बाद अजमेर शरीफ जाने का प्लान टलता रहा. रुहान जन्म के बाद कई दिन NICU में क्रिटिकल हालत में रहे. फिर दीपिका की फिजिकल रिकवरी चल रही थी. उसके तुरंत बाद शोएब 'झलक दिखला जा' में व्यस्त हो गए. हालांकि इस बार उन्हें लगा कि ख्वाजा साहब का बुलावा आखिरकार आ ही गया.

व्लॉग में कई हल्के-फुल्के पल भी हैं. शोएब ने अपने ड्रेस को लेकर थोड़ी शिकायत की. एक्टर फैंस को बताया कि वे दो कुर्ता सेट लेकर गए थे, लेकिन दोनों ढीले निकले. आखिरकार उन्होंने टी-शर्ट, जींस और जैकेट पहन लिया. रास्ते में पूरा परिवार हाईवे के ढाबे पर भी रुका और खाना खाया. शोएब ने यह भी कहा कि इस बार की जियारत बहुत अलग और गहरी लग रही है, क्योंकि वे अपने बेटे रुहान के साथ गए थे. उन्होंने याद किया कि जब रुहान NICU में क्रिटिकल था, तब वे दुआ करते-करते रो पड़े थे और दिल से ख्वाजा गरीब नवाज से रुहान की सलामती की दुआ मांगी थी.

A post shared by Shoaib Ibrahim (@shoaib2087)

दीपिका कक्कड़ ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी के हर अहम मोड़ पर इस दरगाह की जियारत की है. एक्ट्रेस ने बताया कि पहली बार शोएब इब्राहिम के साथ रिलेशनशिप शुरू होने के तुरंत बाद वह दरगाह गई थीं. इसके बाद शादी के आसपास, और फिर बिग बॉस जीतने के बाद भी उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जियारत की थी. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने मन्नत मांगी थी जब रुहान NICU में था.' उन्होंने बताया कि यह जगह उन्हें हमेशा हिम्मत और सुकून देती है.

