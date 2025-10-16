scorecardresearch
 

महाभारत के 'कर्ण' पंकज धीर के अंतिम संस्कार में पहुंचीं दीपिका कक्कड़, हुईं इमोशनल, पति शोएब ने संभाला

महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर घर-घर मशहूर होने वाले पंकज धीर अब हमारे बीच नहीं रहे. कैंसर से जंग लड़ते हुए उन्होंने बुधवार को अंतिम सांस ली. पंकज एक बेहतरीन अभिनेता और इंसान थे. कई एक्टर आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनकी कमी शायद ही कभी पूरी हो पाएगी.

दीपिका कक्कड़ के ऑनस्क्रीन पिता थे पंकज धीर (Photo: Instagram @pankajdheer999/Screengrab)
बुधवार को टेलीविजन इंडस्ट्री से एक बेहद शॉकिंग खबर सामने आई. एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है. पंकज धीर ने बीआर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का किरदार निभाया. एक्टर ने टीवी शोज के अलावा फिल्मों में भी काम किया था. मनोरंजन जगत के कई सितारे उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उन्हें नम आंखों से विदाई दी. दुख की इस घड़ी में दीपिका कक्कड़ भी अपने आंसू नहीं रोक पाईं.

इमोशनल हुईं दीपिका
पंकज धीर का अंतिम संस्कार 15 अक्टूबर को मुंबई में किया गया. इस मौके पर सलमान खान, दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम सहित कई बॉलीवुड-टेलीविजन कलाकार पहुंचे और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी. एक्टर को श्रद्धांजलि देने आईं दीपिका इमोशनल हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. दीपिका को इमोशनल होता देख शोएब ने उन्हें संभाला और हिम्मत दी. 

दीपिका, पंकज धीर के साथ खास बॉन्ड शेयर करती थीं. 'ससुराल सिमर का' शो में एक्टर ने दीपिका के पापा का रोल अदा किया था. दोनों ने सालों तक शो में साथ काम किया था. पंकज के परिवार पर आई दुखी की घड़ी में दीपिका और शोएब उनके साथ खड़े दिखाई दिए. सोशल मीडिया पर वायरल दीपिका का वीडियो सभी को भावुक कर रहा है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

निकितिन धीर की पोस्ट वायरल 
अपने पिता के निधन से कुछ घंटे पहले निकितिन धीर ने इंस्टाग्राम पर एक भावनात्मक पोस्ट शेयर की थी. उन्होंने लिखा था- जो आता है, आने दो. जो रहता है, रहने दो. जो चला जाता है, जाने दो. एक शिव भक्त होने के नाते ‘शिवार्पणम’ कहो और आगे बढ़ो! वो संभाल लेंगे! करना बहुत मुश्किल है. इस पोस्ट ने लोगों के दिलों को छू लिया.

पंकज धीर ने टेलीविजन सीरियल के अलावा फिल्मों में भी काम किया था. वो कई माइथोलॉजिकल शोज का हिस्सा रहे थे. इनमें चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा जैसे शोज शामिल हैं. उन्होंने बॉलीवुड मूवीज सोल्जर, बादशाह, सड़क में उम्दा काम किया था. एक्टर की पर्सनल लाइफ पर नजर डालें तो, वो अपने पीछे पत्नी अनीता धीर और बेटे निकितिन धीर को छोड़ गए हैं. निकितिन शोजबिज में एक्टिव हैं और टीवी शोज-फिल्मों में काम करते नजर आते हैं. 

