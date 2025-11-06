scorecardresearch
 

Feedback

दीपिका की कैंसर जर्नी, काटा गया 11 सेंटीमीटर लिवर, 2 साल तक रहना होगा अलर्ट

हर्ष लिंबाचिया ने दीपिका कक्कड़ से पूछा कि वो किसी तरह का नशा नहीं करतीं, न उन्होंने कभी शराब पी. तो फिर उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी कैसे हो गई? इसपर एक्ट्रेस ने बताया कि उनके डॉक्टर के पास भी इसका जवाब नहीं है. दीपिका ने ये भी बताया कि उनके 22% लिवर काटकर निकाल दिया गया है.

Advertisement
X
दीपिका कक्कड़ का काटा गया लिवर (Photo: Instagram/@ms.dipika)
दीपिका कक्कड़ का काटा गया लिवर (Photo: Instagram/@ms.dipika)

टीवी सीरियल 'ससुराल सिमर का' फेम एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इस वक्त कैंसर से जंग लड़ रही हैं. कुछ महीने पहले दीपिका को अपने स्टेज 2 लिवर कैंसर से पीड़ित होने का पता चला था. उन्हें टेनिस बॉल साइज का ट्यूमर हुआ था, जिसमें बाद में कैंसर के सेल्स पाए गए. इसके चलते एक्ट्रेस की सर्जरी भी हुई. अब भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी लिवर कैंसर जर्नी पर बात की है. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें प्रेग्नेंसी के दौरान दर्द उठा था, जिसे वो इग्नोर कर रही थीं. डिलीवरी के बाद उन्हें पता चला कि मामला गंभीर है और उन्हें कैंसर है.

दीपिका ने बताया कि पति शोएब इब्राहिम के बिना उनका कोई टेस्ट नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि 'ये मुमकिन हो पाता है क्योंकि वो मेरे साथ खड़े रहते हैं.' इसके बाद दीपिका कक्कड़ ने बताया कि उनका नवंबर के पहले हफ्ते में 'फापी' टेस्ट होना है. इससे पता चलता है कि आपके शरीर में कैंसर है या नहीं, और अगर है तो कहां-कहां फैला हुआ है. इसे टेस्ट को लेकर शोएब इब्राहिम ने अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग में बताया था. उन्होंने कहा था कि टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार करना उनके लिए डरावना होता है.

काटा गया दीपिका का लिवर

सम्बंधित ख़बरें

Tanya puri reveals bollywood actor cheated on wife
TV का मशहूर हीरो, शादीशुदा होकर एक्ट्रेस संग लिव-इन में बसाया घर, खुली पोल 
mahhi vij
तलाक की कगार पर माही की शादी, पति-बच्चों को छोड़ काम पर लौटीं 
hardik pandya girlfriend mahieka sharma kissing
Film Wrap: हार्दिक को गर्लफ्रेंड ने किया Kiss, पवन सिंह से टूटे रिश्ते पर ज्योति ने खुद को बताया 'विधवा'  
indian idol, anushaw askari viral video of rejection
इंडियन आइडल का ये कैसा नियम? सिलेक्ट करके सिंगर को शो से किया रिजेक्ट 
Delnaaz Irani on bigg boss
'टैलेंट नहीं तलाकशुदा हूं इसलिए बिग बॉस ने बुलाया था', बोलीं डेलनाज, उठे सवाल 

अपने कैंसर के बारे में बात करते हुए दीपिका ने कहा, 'अलहम्दुलिल्लाह, मेरा कैंसर सिर्फ मेरे ट्यूमर में था. जब पिछली बार हमने फापी किया तो कहीं और बॉडी में उसके (कैंसर) सेल्स नहीं थे. तो लिवर का 22 प्रतिशत हिस्सा काटकर निकाला, वो मतलब 11 सेंटीमीटर का ऐसा बड़ा टुकड़ा था. तो उसके साथ ट्यूमर निकल गया, कैंसर निकल गया. ट्यूमर मार्कर टेस्ट भी हम करते रहे हैं, वो टेस्ट भी सही आ रहे हैं. लेकिन एक होता है न कि अभी मैं ओरल टारगेटेड थेरेपी पर हूं, जो कीमोथेरेपी की तरह है. वो तो मैं ले ही रही हूं. वो दो सालों तक चलेगी. इन दो सालों में नजदीक से नजर रखना कि किसी भी टाइप से कैंसर वापस तो नहीं आ रहा है. तो इसलिए वो हमें वक्त-वक्त पर स्कैन करने पड़ेंगे.'

Advertisement

नशा नहीं करतीं दीपिका, फिर भी हो गया कैंसर?

हर्ष लिंबाचिया ने दीपिका कक्कड़ से पूछा कि वो किसी तरह का नशा नहीं करतीं, न उन्होंने कभी शराब पी. तो फिर उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी कैसे हो गई? इसपर एक्ट्रेस ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो मेरे सर्जन कोकिलाबेन अस्पताल में बहुत अच्छे हैं. उन्होंने, मेरे फैमिली डॉक्टर और बाकी जीतने भी लोगों को मैं जानती हूं, वो कहते हैं कि अगर आप हमसे पूछो कि ये आपको कैसे हुआ, तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है. ये मुझे सारे डॉक्टर्स ने कहा.'

भारती सिंह ने पूछा कि क्या इसका कोई कारण नहीं होता. दीपिका ने जवाब दिया, 'इसका कोई कारण तो होगा. कोई जहरीली चीज तो गई होगी, जिसकी वजह से ये हुआ है. वो सब अल्लाह बेहतर जानता है. वो हम नहीं बता सकते. लेकिन जैसा आपने कहा. मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया है, मैंने कभी स्मोक नहीं किया है. हां, मैं बाहर का खाना कभी कभार कहा लेती हूं. तो होना होता है तो हो जाती हैं चीजें.'

दर्द को किया इग्नोर फिर...

दीपिका कक्कड़ ने आगे बताया कि उनकी परेशानी कहां से शुरू हुई थी और फिर कैसे उन्हें कैंसर का पता चल. उन्होंने कहा, 'मुझे गॉल ब्लैडर का दर्द उठा था. मुझे ये दर्द काफी समय से परेशान कर रहा था. मुझे लगता है कि जब मैंने रुहान को कंसीव किया था. उसके बाद से क्या हो जाता है न आपके सारे टेस्टिंग प्रेग्नेंसी से जुड़ जाते हैं. 'अरे बेबी ठीक है या न', या फिर आपका अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है तो वो पेट या यूट्रस (गर्भाशय) का ही हो रहा है. आप ये लिवर वगैरह... आपके ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आ रही हैं. आपके जहन में ही नहीं आएगा कि अंदर कुछ हो रहा होगा. ये दर्द हुआ, फिर मेरी डिलीवरी के बाद कई बार मैंने टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है एसिडिटी हो. 10 दिन एसिडिटी की दवाई खाई ठीक हो गई. फिर भूल गई. फिर दर्द उठा. तो ऐसे करते-करते बहुत ज्यादा दर्द उठ गया था और इस बार दोनों तरफ हो रहा था. मैंने शोएब से कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, एक बार ब्लड टेस्ट करवाकर डॉक्टर को दिखा देते हैं. उन्होंने कहा ठीक है.'

Advertisement

एक्ट्रेस ने आगे बताया, 'मैंने दिखाया, फिर डॉक्टर ने 10 दिन की दवाई दी, उससे दर्द बैठ गया तो मैं भूल गई. लेकिन फिर से चौथे दिन दर्द वापस उतना ही आ गया. मैंने डॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने मुझे टेस्ट दिया सीआरपी, जो पता करता है कि आपकी बॉडी में कितना इंफेक्शन है. वो मैंने करवाया और वो थोड़ा हाई आया. फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया. उन्होंने मुझे चेक किया और फिर कहां एक सीटी स्कैन करते हैं. तो उसमें पता चला है कि गॉल ब्लैडर में तो स्टोन है ही, लेकिन यहां पर (लिवर के पास) ट्यूमर है. पहले स्कैन में आया था कि साढ़े आठ-नौ सेंटीमीटर ट्यूमर है. इसलिए जब उन्होंने निकाला, जो दोनों साइड से थोड़ा स्पेस रखकर उन्होंने 11 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा निकाला.' 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement