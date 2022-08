रामायण फेम दीपिका चिखलिया ने PakPMO को किया टैग, मनाया आजादी का जश्न, यूजर्स बोले- प्रभु, कहां है आप?

आज पूरे भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. 15 अगस्त 2022 को हमारे ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिये हैं. ऐसे में सरकार ने हर घर तिरंगा कैंपेन की शुरुआत की थी. देशभर के घर-घर में आज तिरंगा झंडा फहराया गया है. आम नागरिकों के साथ-साथ बॉलीवुड और टीवी स्टार्स ने भी अपने घर तिरंगा फहराया. हालांकि 'रामायण' (Ramayan 1987) फेम एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया (Dipika Chikhlia) से एक भूल हो गई.

दीपिका चिखलिया से हुई गलती

दीपिका चिखलिया ने ट्विटर पर हाथ में झंडा लिये हुए फोटो शेयर किया है. इस फोटो में वह सफेद कुर्ता और प्लाजो पहने सैलूट करती नजर आ रही हैं. उनके हाथ में तिरंगा है. दीपिका ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, '75वां स्वतंत्रता दिवस सभी को मुबारक हो.' लेकिन उन्होंने गलती से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल को टैग कर दिया है.

Happy Independence Day @PakPMO 75th independence to us all pic.twitter.com/Xv29w5A0Wk — Dipika Chikhlia Topiwala (@ChikhliaDipika) August 15, 2022

ट्रोल्स पड़ गए दीपिका के पीछे

अब दीपिका से गलती हुई है तो ट्विटर यूजर्स का उन्हें घेरना लाजिमी है. दीपिका के फोटो पर कई ट्रोल्स ने मीम्स शेयर करने शुरू कर दिए हैं. एक यूजर ने आंख बंद कर निशाना लगाते शख्स का फोटो शेयर किया और लिखा पीएम का ट्विटर हैंडल चुनते हुए. दूसरे ने लिखा, 'रिलैक्स करो दोस्तों, पाकिस्तान भी भारत का शहर है.' एक यूजर ने रामायण के लक्ष्मण का फोटो शेयर किया है. इसमें लक्ष्मण कह रहे हैं, 'हे प्रभु मुझे तो ये कोई माया जाल लगता है.'

I also confused what is matter behind this tagged PAK PMO — Arun Chaurasia (@ChaurasiaArun97) August 15, 2022

Relax guys . Pak is just an Indian state — अमर प्रेम (@Amar_Prem_) August 15, 2022

Pmo ka handle select karte time pic.twitter.com/077fWgi9ov — FirstName LastName (@kirkit_xpert) August 15, 2022

कई यूजर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिरी दीपिका चिखलिया ने पाकिस्तान के पीएम के ट्विटर हैंडल को टैग क्यों किया है. कई मीमर्स दीपिका की गलती पर हंस भी रहे हैं. देखें यूजर्स के रिएक्शन-

Fans : pic.twitter.com/UipvVXHEWD — N I T I N (@theNitinWalke) August 15, 2022

दीपिका चिखलिया को रामानंद सागर के सीरियल रामायण (1987) से पहचान मिली थी. उन्होंने इस सीरियल में मां सीता का रोल निभाया था. उनके हीरो अरुण गोविल थे. अरुण ने भगवान राम की भूमिका निभाई थी. दीपिका को पिछली बार आयुष्मान खुराना की फिल्म 'बाला में देखा गया था.