लाल सूट-बिंदी, धनश्री ने पूरी की पवन सिंह की मुराद, देखकर फैन्स बोले- गजब

धनश्री वर्मा और पवन सिंह की दोस्ती को राइज एंड फॉल में खूब पसंद किया जा रहा था. लेकिन पवन सिंह बीच में ही शो छोड़कर चले गए. जब तक वो शो में रहे धनश्री संग फ्लर्ट करते रहे. पावर स्टार एक्ट्रेस को लाल साड़ी और बिंदी में देखना चाहते थे. पवन सिंह के जाते ही धनश्री ने उनकी मुराद पूरी कर दी है.

बिंदी में नजर आईं धनश्री

पवन सिंह शो में हमेशा धनश्री से कहते नजर आते थे कि आप बिंदी लगाइए. बिंदी अच्छी लगेगी. लेकिन धनश्री हमेशा उनसे एक ही चीज बोलतीं, जिस दिन इंडियन कपड़े पहनूंगी, उस दिन बिंदी लगाऊंगी. पावर स्टार शो से बाहर जा चुके हैं, लेकिन धनश्री अपना वादा नहीं भूलीं.

राइज एंड फॉल के लेटेस्ट एपिसोड में धनश्री लाल सूट और बिंदी में नजर आईं. धनश्री को सूट और बिंदी में देखकर फैन्स की आंखें खुली की खुली रह गईं. इंडियन आउटफिट में वो बेहद खूबसूरत नजर आईं. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिस पर फैन्स अपना रिएक्शन दिए बिना नहीं रह पाए.

एक फैन ने लिखा कि धनश्री को बिंदी और सूट में देखकर पवन भइया बहुत खुश होंगे. अन्य ने लिखा कि गजब. दूसरे यूजर ने कहा कि ये वीडियो पावर स्टार तक जरूर पहुंचना चाहिए. वहीं कई लोगों ने लिखा कि ये सब पवन सिंह की बातों का असर है.

धनश्री पर हुआ पवन सिंह का असर?

जब से राइज एंड फॉल शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक धनश्री सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट में नजर आईं. फैन्स कयास लगा रहे हैं कि अचानक उनका सूट पहनना और उस पर बिंदी लगाना, यही बताता है कि उनका ये जेस्चर पवन सिंह के लिए था. शो की शुरुआत में वो पावर स्टार की फ्लर्टिंग से खफा दिखीं. लेकिन धीरे-धीरे दोनों में अच्छा बॉन्ड बन गया था.

यहां तक कि जब पवन सिंह ने शो से जाने का ऐलान किया, तो वो इमोशनल होकर रोने लगी थीं. शो में उन्हें कई बार पवन सिंह को मिस करते भी देखा गया. देखते हैं कि जब वो शो से बाहर आती हैं, तो उनकी और पावर स्टार की दोस्ती कायम रहती है या नहीं.

