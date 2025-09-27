scorecardresearch
 

Feedback

किसके लिए इमोशनल हुईं धनश्री? फूट-फूटकर रोईं, बोलीं- मेरे पास कोई नहीं...

धनश्री वर्मा राइज एंड फॉल शो की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, जो हाल ही में इमोशनल हो गईं जब अरबाज पटेल को बेसमेंट में भेजा गया. अकेलेपन के कारण उनकी आंखों से आंसू छलक आए.

Advertisement
X
धनश्री के छलके आंसू (PHOTO: Screengrab)
धनश्री के छलके आंसू (PHOTO: Screengrab)

धनश्री वर्मा दिन-ब-दिन करियर की ऊंचाईयों को छूती जा रही हैं. इन दिनों उन्हें अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल में आने का मौका मिला है. शो में धनश्री का पवन सिंह, अरबाज पटेल और आदित्य नारायण के साथ अच्छा बॉन्ड देखा गया. हालांकि, कई मौकों पर वो अकेली पड़ती दिखीं. एक बार फिर उनकी आंखों से आंसू छलक आए. जानते हैं कि कौन है वो जिसने धनश्री को रूलाया. 

इमोशनल हुईं धनश्री 
धनश्री वर्मा राइज एंड फॉल की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में से एक हैं. हाल ही के एपिसोड में धनश्री को फूट-फूटकर रोते देखा गया. वो आदित्य नाराणय और कीकू शारदा से कहती हैं कि अच्छा हुआ कुब्रा ऊपर रह गई. मैं जब भी अकेली होती हूं. यही सबसे पहली इंसान होती है, जो मेरे पास मुझे संभालने के लिए आती हैं.

ये कहते हुए वो सिसक-सिसक कर रोने लगती हैं. धनश्री के इमोशनल पल में कुब्रा उनके साथ खड़ी नजर आईं. वहीं आदित्य और कीकू उनकी बात को गौर से सुनते रहे. अरबाज के बेसमेंट में जाने से धनश्री के गेम पर कितना असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by pawan singh (@singh_pawan_888)

सम्बंधित ख़बरें

Dhanashree Verma, Arbaz Patel
'मेरी बातें सुननी होंगी', धनश्री को हुआ प्यार? एक्टर बोला- मेरी हीरोइन बनोगी 
dhanashree apologies to pawan singh
पवन सिंह के जाते ही बोरिंग हुआ राइज एंड फॉल, धनश्री-कीकू में नहीं दिखा दम 
Kiku Sharda Rise And fall News
Film Wrap: धनश्री से मिला पवन सिंह को धोखा! अशनीर ग्रोवर के शो में हुआ हंगामा 
dhanashree apologies to pawan singh
धनश्री ने मांगी पवन सिंह से माफी, बेइज्जती से टूट गए थे पावर स्टार 
Mohanlal
मोहनलाल को मिलेगा बड़ा सम्मान, पवन की 'जान' बनीं धनश्री 

फैन्स ने किया रिएक्ट
धनश्री को इमोशनल होता देख उनके चाहने वालों की आंखें भी नम नजर आ रही हैं. फैन्स ने वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा कि धनश्री आप मत रोइए. पवन भइया आपके साथ हैं. हम लोग आपके साथ हैं. धनश्री को फैन्स का सपोर्ट मिल रहा है. कई लोगों ने उन्हें कहा कि आप स्ट्रॉन्ग रहें. 

Advertisement

अरबाज पटेल का हुआ फॉल 
इस हफ्ते रूलर्स ने अरबाज पटेल को बेसमेंट में भेजने का फैसला किया. अरबाज के जाते ही धनश्री को अकेलापन काटने दौड़ा और वो इमोशनल हो जाती हैं. क्योंकि जब से शो शुरू हुआ है, तब से वो अरबाज के सबसे करीब हैं. दोनों की बढ़ती नजदीकियां देखकर फैन्स ये भी कयास लगा रहे हैं कि इन दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया है. 

हालांकि, अरबाज पहले से ही एक्ट्रेस निक्की तंबोली के साथ रिश्ते में हैं. देखते हैं कि धनश्री संग उनकी दोस्ती कहां तक जाती है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement