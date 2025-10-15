scorecardresearch
 

Feedback

अरबाज की दूसरी गर्लफ्रेंड बनीं धनश्री, शो के बाद टूटेगा रिश्ता? हुआ तीखा सवाल

अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल का फिनाले करीब आते ही कंटेस्टेंट्स की धड़कने तेज हो गई हैं. हर कोई खुद को शो का विनर देख रहा है. इस बीच मीडिया ने शो के कंटेस्टेंट से तीखे सवाल पूछे. धनश्री और अरबाज की दोस्ती पर भी सवाल किया गया, जिसे सुनकर एक्ट्रेस ने शॉकिंग रिएक्शन दिया.

Advertisement
X
धनश्री का फिर टूटेगा दिल? (Photo: Screengrab)
धनश्री का फिर टूटेगा दिल? (Photo: Screengrab)

अशनीर ग्रोवर का शो राइज एंड फॉल फिनाले के करीब है. आरुष भोला, धनश्री वर्मा, अर्जुन बिजलानी, नयनदीप रक्षित, आकृति नेगी और अरबाज पटेल फिनाले में पहुंच चुके हैं. शो के फिनाले से पहले मीडिया राउंड हुआ, जहां कंस्टेंट से तीखे सवाल पूछे गए. अरबाज पटेल और धनश्री वर्मा से उनके रिश्ते पर भी बात की गई. 

शो के बाद धनश्री से नाता तोड़ेंगे अरबाज?
मीडिया से बात करते हुए अरबाज ने धनश्री को लेकर कहा कि यहां आप मुझे बहुत सारी चीजों के लिए मना कर रही हैं. तो शो के बाद वो चीजें कायम नहीं रहेंगी. इसके बाद धनश्री से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि ये गेम है, इसलिए आपकी और अरबाज की दोस्ती बनी हुई है. क्योंकि बाहर तो इनकी गर्लफ्रेंड निक्की तंबोली हैं. अरबाज को लेकर पूछे गए सवाल पर धनश्री चुप रहती हैं और उनकी ये चुप्पी बहुत कुछ बयां कर गई. 

अरबाज और धनश्री की बढ़ी नजदीकियां 
अरबाज पटेल और धनश्री वर्मा शो की शुरुआत से साथ हैं. हर कंटेस्टेंट की तरह इनके रिश्ते में भी उतार-चढ़ाव देखे गए. शो खत्म होने जा रहा है और इनकी दोस्ती भी टूटती दिख रही है. निक्की ने शो में आकर धनश्री को एक्सपोज किया था. निक्की ने अरबाज से कहा था कि धनश्री उनके पीठ-पीछे बुराई करती हैं. वो उन्हें गेम में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं. 

Advertisement

वहीं फैमिली वीक में धनश्री की मां ने भी अरबाज पटेल को पूरी तरह इग्नोर किया था. इस चीज को लेकर धनश्री और अरबाज के बीच बहस भी हुई थी. शो में अरबाज और धनश्री की नजदीकियां देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों प्यार में हैं. हालांकि, ये प्यार सिर्फ शो के लिए है या सच, वो यही बता सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

kiku sharda eliminated
कॉमेडी में हिट पर रियलिटी शो में फ्लॉप कीकू, क्यों हुए 'राइज एंड फॉल' से बाहर? 
Khesari Lal Yadav News
भोजपुरी स्टार खेसारी के चरणों में बैठी पत्नी, मल्लिका पर लट्टू स्वरा का पति 
rise and fall winner
'राइज एंड फॉल' में कैसा रहा धनश्री वर्मा का गेम, क्या जीत पाएंगी शो? 
dhanashree Arbaaz Patel
Rise And Fall: Dhanashree को हुई चिढ़, बोलीं... 
Dhanshree Verma
एक्ट्रेस ने किया एक्सपोज, धनश्री को हुई चिढ़, बोलीं- माहौल खराब... 

कौन बनेगा विनर?
चर्चा है कि यूट्यूबर आरुष भोला राइज एंड फॉल के विनर बन गए हैं. हालांकि, शो के विनर को लेकर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है. आरुष, राइज एंड फॉल में अकेले गेम खेलकर एक्टर्स के बीच शाइन करते दिखे. उन्होंने पूरा शो अकेले खेला और बिना किसी से डरे अपने फैसले लिए. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement