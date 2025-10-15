अरबाज की दूसरी गर्लफ्रेंड बनीं धनश्री, शो के बाद टूटेगा रिश्ता? हुआ तीखा सवाल

अशनीर ग्रोवर का शो राइज एंड फॉल फिनाले के करीब है. आरुष भोला, धनश्री वर्मा, अर्जुन बिजलानी, नयनदीप रक्षित, आकृति नेगी और अरबाज पटेल फिनाले में पहुंच चुके हैं. शो के फिनाले से पहले मीडिया राउंड हुआ, जहां कंस्टेंट से तीखे सवाल पूछे गए. अरबाज पटेल और धनश्री वर्मा से उनके रिश्ते पर भी बात की गई.

शो के बाद धनश्री से नाता तोड़ेंगे अरबाज?

मीडिया से बात करते हुए अरबाज ने धनश्री को लेकर कहा कि यहां आप मुझे बहुत सारी चीजों के लिए मना कर रही हैं. तो शो के बाद वो चीजें कायम नहीं रहेंगी. इसके बाद धनश्री से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि ये गेम है, इसलिए आपकी और अरबाज की दोस्ती बनी हुई है. क्योंकि बाहर तो इनकी गर्लफ्रेंड निक्की तंबोली हैं. अरबाज को लेकर पूछे गए सवाल पर धनश्री चुप रहती हैं और उनकी ये चुप्पी बहुत कुछ बयां कर गई.

अरबाज और धनश्री की बढ़ी नजदीकियां

अरबाज पटेल और धनश्री वर्मा शो की शुरुआत से साथ हैं. हर कंटेस्टेंट की तरह इनके रिश्ते में भी उतार-चढ़ाव देखे गए. शो खत्म होने जा रहा है और इनकी दोस्ती भी टूटती दिख रही है. निक्की ने शो में आकर धनश्री को एक्सपोज किया था. निक्की ने अरबाज से कहा था कि धनश्री उनके पीठ-पीछे बुराई करती हैं. वो उन्हें गेम में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं.

Advertisement

वहीं फैमिली वीक में धनश्री की मां ने भी अरबाज पटेल को पूरी तरह इग्नोर किया था. इस चीज को लेकर धनश्री और अरबाज के बीच बहस भी हुई थी. शो में अरबाज और धनश्री की नजदीकियां देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों प्यार में हैं. हालांकि, ये प्यार सिर्फ शो के लिए है या सच, वो यही बता सकते हैं.

कौन बनेगा विनर?

चर्चा है कि यूट्यूबर आरुष भोला राइज एंड फॉल के विनर बन गए हैं. हालांकि, शो के विनर को लेकर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है. आरुष, राइज एंड फॉल में अकेले गेम खेलकर एक्टर्स के बीच शाइन करते दिखे. उन्होंने पूरा शो अकेले खेला और बिना किसी से डरे अपने फैसले लिए.

---- समाप्त ----