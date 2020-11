बिग बॉस मेकर्स पर देवोलीना ने कसा तंज, कहा- बस करो, मुझे गुस्सा न दिलाओ

बीते वीकेंड का वार में शार्दुल पंडित शो से बाहर हुए. नॉमिनेशन में उनके साथ रुबीना दिलैक का नाम भी शामिल था. दोनों के बीच हुए नॉमिनेशन में शार्दुल कम वोटों की वजह से शो से बाहर हुए थे. शार्दुल को एविक्ट करते हुए सलमान खान ने बताया था कि रुबीना और शार्दुल के बीच वोटों का बेहद कम अंतर था. अब इस बात पर एक्स कंटेस्टेंट देवोलीना भट्टाचार्जी ने रिएक्ट किया है.

देवोलीना का बिग बॉस पर वार

देवोलीना को सलमान खान की ये बात सुन अपने सीजन की याद आ गई. जब आरती सिंह के मुकाबले उन्हें और रश्मि देसाई को कम वोट्स मिलने की बात कही गई थीं और दोनों एक्ट्रेसेज शो से बाहर हुई थीं. देवीलीना को ये बात रास नहीं आई कि टीवी की बहू रुबीना और शार्दुल पंडित के बीच वोटों का अंतर कम रहा हो. इसे लेकर देवोलीना ने बिग बॉस मेकर्स पर तंज कसा है.

एक्ट्रेस ने हैरानी जताते हुए लिखा- रुबीना और शार्दुल को बराबर वोट्स मिले. जैसे मुझे और रश्मि को पहले पड़ाव में आरती से कम वोट्स मिले थे. बस करो बिग बॉस. बस करो. मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ. गेम अच्छा चल रहा है ना तो अच्छा चलने दो. अपना खुरापाती दिमाग मत लगाओ. दूसरे ट्वीट में देवोलीना ने लिखा- और कभी ये बात मत भूलना कि मैं बिग बॉस की पहली और इकलौती क्वीन हूं अभी तक. इसीलिए बता रही हूं गुस्सा मत दिलाना मुझे.

#rubina & #shardul got equivalent votes.🙄🙄 like Me & #Rashami got lesser votes than #Arti in 1st padaav🙇🏼‍♀️😭. Bas karo @BiggBoss .Bas karo.. mujhe na gussa mat dilao..Game accha chal raha hai na toh accha chalne do...apna khuraapaati dimaag mat lagao😃😃 #BB14

And not to forget ever that i am the first & only Queen of @BiggBoss till now..😍😍 Isiliye bata rahi hun gussa mat dilaana mujhe😃😃 #BB14